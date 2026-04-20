"Росатом" планирует быстро возобновить строительство блоков АЭС "Бушер"
2026-04-20T18:30+0300
ТАШКЕНТ, 20 апр - ПРАЙМ. "Росатом" планирует максимально быстро возобновить строительство новых блоков АЭС "Бушер" в Иране, как только наступит мир на Ближнем Востоке, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Самая главная наша задача, как только наступит мир в этом регионе, - максимально быстро перезагрузить стройку и двигаться вперед в создании объекта (АЭС "Бушер" - ред.)", - сказал Лихачев журналистам. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели.
https://1prime.ru/20260420/tramp-869303785.html
Лихачев: "Росатом" планирует быстро возобновить строительство новых блоков АЭС "Бушер"