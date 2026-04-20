Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" планирует быстро возобновить строительство блоков АЭС "Бушер" - 20.04.2026, ПРАЙМ
"Росатом" планирует быстро возобновить строительство блоков АЭС "Бушер"
"Росатом" планирует быстро возобновить строительство блоков АЭС "Бушер"
2026-04-20T18:30+0300
ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Алексей Лихачев, АЭС "Бушер", Росатом
"Росатом" планирует быстро возобновить строительство блоков АЭС "Бушер"

Лихачев: "Росатом" планирует быстро возобновить строительство новых блоков АЭС "Бушер"

ТАШКЕНТ, 20 апр - ПРАЙМ. "Росатом" планирует максимально быстро возобновить строительство новых блоков АЭС "Бушер" в Иране, как только наступит мир на Ближнем Востоке, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Самая главная наша задача, как только наступит мир в этом регионе, - максимально быстро перезагрузить стройку и двигаться вперед в создании объекта (АЭС "Бушер" - ред.)", - сказал Лихачев журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели.
