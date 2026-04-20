https://1prime.ru/20260420/rosatom-869304069.html

"Росатом" планирует быстро возобновить строительство блоков АЭС "Бушер"

"Росатом" планирует максимально быстро возобновить строительство новых блоков АЭС "Бушер" в Иране, как только наступит мир на Ближнем Востоке, заявил глава... | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T18:30+0300

иран

ближний восток

сша

алексей лихачев

аэс "бушер"

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859881985_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aac7ad71cbede936e92006e256717e5b.jpg

ТАШКЕНТ, 20 апр - ПРАЙМ. "Росатом" планирует максимально быстро возобновить строительство новых блоков АЭС "Бушер" в Иране, как только наступит мир на Ближнем Востоке, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Самая главная наша задача, как только наступит мир в этом регионе, - максимально быстро перезагрузить стройку и двигаться вперед в создании объекта (АЭС "Бушер" - ред.)", - сказал Лихачев журналистам. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели.

https://1prime.ru/20260420/tramp-869303785.html

иран

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

