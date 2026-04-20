Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ - 20.04.2026, ПРАЙМ
Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ
2026-04-20T16:02+0300
2026-04-20T16:15+0300
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана, сообщил Минтранс РФ. "Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИД отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Также сняты ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана", - говорится в сообщении.Уточняется, что транзитные рейсы и полеты в аэропорты Ирана могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей. Специалисты российских авиавластей продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты авиакомпаний России в регионе, отметили в Минтрансе.Росавиация выпустила соответствующие рекомендации на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, их действие неоднократно продлевалось.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
16:02 20.04.2026 (обновлено: 16:15 20.04.2026)
 
