Названы регионы, где россияне чаще всего отказываются от наличных
Россияне в прошлом году чаще всего отказывались от наличных в Москве, Адыгее и Санкт-Петербурге, следует из данных ЦБ, которые проанализировало РИА Новости. | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T04:16+0300
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Россияне в прошлом году чаще всего отказывались от наличных в Москве, Адыгее и Санкт-Петербурге, следует из данных ЦБ, которые проанализировало РИА Новости. Также в пятерку вошли Карелия и Ростовская область. Значительный рост отказов от "живых" денег зафиксирован также в Новгородской, Московской областях и Краснодарском крае. Всего использование наличных в прошлом году снизилось в 13 российских субъектах, по которым публикуются данные Банка России.
