Еще одна компания из Новосибирска просит аннулировать бренды Leica в России - 20.04.2026, ПРАЙМ
Еще одна компания из Новосибирска просит аннулировать бренды Leica в России
2026-04-20T17:38+0300
бизнес
россия
новосибирск
МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Новосибирское ООО "Русгеоторг" просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России восьми международных товарных знаков Leica, оформленных на одну из структур известного немецкого производителя оптики Leica Camera AG, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Иск "Русгеоторга" к Leica Microsystems IR GmbH поступил в суд 13 апреля и оставлен без движения до 22 мая из-за отсутствия у суда доказательств соблюдения претензионного порядка урегулирования спора. Ранее этот суд назначил на 18 мая предварительные слушания по иску новосибирского ООО "Землемер", которое просит аннулировать два международных товарных знака Leica. Товарные знаки были зарегистрированы на имя Leica Microsystems IR GmbH в 1991 и 2021 годах. Их действие распространяется, в частности, на различные микроскопы, фотограмметрические устройства, картографическое и типографское оборудование и инструменты и т.п. Регистрация брендов сейчас действует до 2031 года. По мнению истца, в России правообладатель свои товарные знаки не использует. Leica Camera AG – производитель фотокамер и оптики высокого класса. По данным системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Землемер" – "торговля оптовая неспециализированная". В то же время учредитель и руководитель компании Алена Вялкова ранее была учредителем ООО "Русгеоторг", основным видом деятельности которого заявлено "производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов". Сейчас учредителем этого юрлица указан Егор Вялков.
https://1prime.ru/20260420/sud-869297274.html
17:38 20.04.2026
 
Еще одна компания из Новосибирска просит аннулировать бренды Leica в России

"Русгеоторг" просит суд прекратить правовую охрану в России восьми товарных знаков Leica

Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Суд отложил на июнь слушания по иску "Яндекса" к Jaguar Land Rover
16:26
 
БизнесРОССИЯНОВОСИБИРСК
 
 
