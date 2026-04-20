В России проведут эксперимент по отсрочке уплаты НДС на импортные товары - 20.04.2026, ПРАЙМ
В России проведут эксперимент по отсрочке уплаты НДС на импортные товары
В России проведут эксперимент по отсрочке уплаты НДС на импортные товары - 20.04.2026, ПРАЙМ
В России проведут эксперимент по отсрочке уплаты НДС на импортные товары
Эксперимент по предоставлению ряду компаний отсрочки уплаты НДС на ввозимые в Россию товары будет запущен до 30 июня следующего года, следует из указа... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T22:22+0300
2026-04-20T22:22+0300
МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Эксперимент по предоставлению ряду компаний отсрочки уплаты НДС на ввозимые в Россию товары будет запущен до 30 июня следующего года, следует из указа президента РФ Владимира Путина. "Провести до 30 июня 2027 года включительно на территории Российской Федерации эксперимент по предоставлению отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенными органами при ввозе товаров в Российскую Федерацию", - говорится в документе. Отмечается, что отсрочка уплаты НДС на импортные товары предоставляется на срок до трех месяцев с даты выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления без уплаты процентов за предоставление такой отсрочки. Участниками эксперимента могут стать российские юрлица, которые должны соблюдать ряд требований, в том числе участвовать в эксперименте по таможенному мониторингу, применять общий режим налогообложения, не иметь задолженностей по таможенным платежам, не находиться в процессе банкротства. Кроме того, компания должна быть включена в реестр уполномоченных экономических операторов или в перечень системообразующих организаций российской экономики. Отдельно указано, что товары, в отношении которых предоставлена отсрочка, могут быть проданы либо россиянам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, либо компаниям, которые применяют общий режим налогообложения. Указ вступил в силу со дня подписания, то есть 20 апреля текущего года. Компании могут подать заявление о предоставлении отсрочки в Федеральную таможенную службу до 15 июня 2027 года. Минфин и ФТС до 30 августа следующего года должны будут представить доклад об итогах проведения эксперимента.
бизнес, россия, рф, минфин, фтс
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минфин, ФТС
22:22 20.04.2026
 
В России проведут эксперимент по отсрочке уплаты НДС на импортные товары

Эксперимент по отсрочке уплаты НДС на ввозимые в Россию товары запустят до 30 июня

МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Эксперимент по предоставлению ряду компаний отсрочки уплаты НДС на ввозимые в Россию товары будет запущен до 30 июня следующего года, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
"Провести до 30 июня 2027 года включительно на территории Российской Федерации эксперимент по предоставлению отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенными органами при ввозе товаров в Российскую Федерацию", - говорится в документе.
Отмечается, что отсрочка уплаты НДС на импортные товары предоставляется на срок до трех месяцев с даты выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления без уплаты процентов за предоставление такой отсрочки.
Участниками эксперимента могут стать российские юрлица, которые должны соблюдать ряд требований, в том числе участвовать в эксперименте по таможенному мониторингу, применять общий режим налогообложения, не иметь задолженностей по таможенным платежам, не находиться в процессе банкротства. Кроме того, компания должна быть включена в реестр уполномоченных экономических операторов или в перечень системообразующих организаций российской экономики.
Отдельно указано, что товары, в отношении которых предоставлена отсрочка, могут быть проданы либо россиянам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, либо компаниям, которые применяют общий режим налогообложения.
Указ вступил в силу со дня подписания, то есть 20 апреля текущего года. Компании могут подать заявление о предоставлении отсрочки в Федеральную таможенную службу до 15 июня 2027 года. Минфин и ФТС до 30 августа следующего года должны будут представить доклад об итогах проведения эксперимента.
