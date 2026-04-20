В G20 обсудили влияние ближневосточного конфликта на рынок продовольствия

2026-04-20T17:06+0300

ВАШИНГТОН, 20 апр - ПРАЙМ. Главы центробанков и министерств финансов стран "Большой двадцатки" в ходе встречи в Вашингтоне обсудили влияние конфликта на Ближнем Востоке на рынки сельскохозяйственной продукции и удобрений, заявил минфин США. "Министры финансов и управляющие центральными банками стран G20... обсудили ряд вопросов, включая экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке, в том числе для рынков сельскохозяйственной продукции, производственно-сбытовых цепочек и производства удобрений", - говорится в заявлении ведомства. Многие участники встречи подчеркнули важность сохранения работоспособности цепочек поставок продовольствия и удобрений, в том числе посредством отказа от введения пошлин и других ограничений на удобрения. "Многие участники обязались оставаться гибкими в своей макроэкономической политике и сотрудничестве, а также обсудили потенциал скоординированных действий для обеспечения продовольственной безопасности и поддержки стабильности рынка", - добавил минфин. В ходе встречи также была подчеркнута важность диверсификации производства удобрений для защиты беднейших слоев населения от сбоев в цепочках поставок продовольствия, говорится в заявлении. Более того, там отмечается, что США, в качестве председателя "Большой двадцатки", обязуются провести дальнейшие обсуждения на тему продовольствия и удобрений в ближайшие недели.

