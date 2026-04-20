https://1prime.ru/20260420/rynok-869299702.html
В G20 обсудили влияние ближневосточного конфликта на рынок продовольствия
В G20 обсудили влияние ближневосточного конфликта на рынок продовольствия - 20.04.2026, ПРАЙМ
В G20 обсудили влияние ближневосточного конфликта на рынок продовольствия
Главы центробанков и министерств финансов стран "Большой двадцатки" в ходе встречи в Вашингтоне обсудили влияние конфликта на Ближнем Востоке на рынки... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T17:06+0300
2026-04-20T17:06+0300
2026-04-20T17:06+0300
мировая экономика
ближний восток
сша
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864840600_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_361003dc90cab26a4267d00a6b2c8366.jpg
ВАШИНГТОН, 20 апр - ПРАЙМ. Главы центробанков и министерств финансов стран "Большой двадцатки" в ходе встречи в Вашингтоне обсудили влияние конфликта на Ближнем Востоке на рынки сельскохозяйственной продукции и удобрений, заявил минфин США. "Министры финансов и управляющие центральными банками стран G20... обсудили ряд вопросов, включая экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке, в том числе для рынков сельскохозяйственной продукции, производственно-сбытовых цепочек и производства удобрений", - говорится в заявлении ведомства. Многие участники встречи подчеркнули важность сохранения работоспособности цепочек поставок продовольствия и удобрений, в том числе посредством отказа от введения пошлин и других ограничений на удобрения. "Многие участники обязались оставаться гибкими в своей макроэкономической политике и сотрудничестве, а также обсудили потенциал скоординированных действий для обеспечения продовольственной безопасности и поддержки стабильности рынка", - добавил минфин. В ходе встречи также была подчеркнута важность диверсификации производства удобрений для защиты беднейших слоев населения от сбоев в цепочках поставок продовольствия, говорится в заявлении. Более того, там отмечается, что США, в качестве председателя "Большой двадцатки", обязуются провести дальнейшие обсуждения на тему продовольствия и удобрений в ближайшие недели.
https://1prime.ru/20260420/iran-869295824.html
ближний восток
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864840600_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f7fb3c71a3b74af2c54018dd8808b9cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ближний восток, сша, вашингтон
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ВАШИНГТОН
В G20 обсудили влияние ближневосточного конфликта на рынок продовольствия
Главы центральных банков G20 обсудили влияние конфликта на рынок продовольствия
ВАШИНГТОН, 20 апр - ПРАЙМ. Главы центробанков и министерств финансов стран "Большой двадцатки" в ходе встречи в Вашингтоне обсудили влияние конфликта на Ближнем Востоке на рынки сельскохозяйственной продукции и удобрений, заявил минфин США.
"Министры финансов и управляющие центральными банками стран G20... обсудили ряд вопросов, включая экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке
, в том числе для рынков сельскохозяйственной продукции, производственно-сбытовых цепочек и производства удобрений", - говорится в заявлении
ведомства.
Многие участники встречи подчеркнули важность сохранения работоспособности цепочек поставок продовольствия и удобрений, в том числе посредством отказа от введения пошлин и других ограничений на удобрения.
"Многие участники обязались оставаться гибкими в своей макроэкономической политике и сотрудничестве, а также обсудили потенциал скоординированных действий для обеспечения продовольственной безопасности и поддержки стабильности рынка", - добавил минфин.
В ходе встречи также была подчеркнута важность диверсификации производства удобрений для защиты беднейших слоев населения от сбоев в цепочках поставок продовольствия, говорится в заявлении.
Более того, там отмечается, что США
, в качестве председателя "Большой двадцатки", обязуются провести дальнейшие обсуждения на тему продовольствия и удобрений в ближайшие недели.
"Нас там нет". В США сделали внезапное признание об Иране