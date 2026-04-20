Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника уверенным ростом, подталкиваемый растущими вслед за нефтью, акциями нефтегазовых компаний, | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T19:23+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника уверенным ростом, подталкиваемый растущими вслед за нефтью, акциями нефтегазовых компаний, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,09%, до 2753,66 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,11%, до 1154,15 пункта, долларовый РТС - на 2,19%, до 1152,97 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожал на 5,61%, до 95,45 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в первый торговый день недели торговался в плюсе и к вечеру подтянулся к промежуточному сопротивлению на уровне 2720-2760 пунктов. Покупки весомых по доле в бенчмарке бумаг представителей нефтегазового сектора поддержали растущую динамику. Спрос на акции экспортеров сдерживал укрепление рубля", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Внешний фон неоднозначный: власти ЕС готовятся к еще одной попытке принять 20-й пакет санкций против РФ, в то время как США сняли ограничения с российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля, послабления продлены до 16 мая, добавил он. "Очередное перекрытие Ормузского залива, рост цен на нефть и продление, вопреки угрозам, послаблений в отношении санкций на российскую нефть дали российскому рынку импульс к росту. После небольшой внутридневной консолидации и паузы в районе 2735-2740 пунктов, к вечеру российский рынок возобновил попытки к росту. При этом динамика рынка сегодня неоднородная, рост в нефтегазовом секторе "балансируется" снижением в металлургических компаниях, потребительском секторе и в индексе строительных компаний", - рассказал Александр Фетисов из Россельхозбанка. Геополитические новости с выходных показали, что надежды на скорую деэскалацию на Ближнем Востоке были преждевременными, и выросшие в ответ на это цены на сырье оказали поддержку российскому рынку, соглашается Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". С другой стороны, сдерживающим фактором выступало заметное укрепление рубля, отметил он. Лидеры роста и падения Также лидерах роста – акции "Новатэка" (+2,93%), "Русснефти" (+2,89%), "Татнефти" (обыкновенные акции растут на 2,75%, префы – на 2,6%), "Фосагро" (+2,69%). "Акции "Новатэка" выросли на сообщениях о начале активной закачки газа в европейские ПХГ на фоне окончания зимнего сезона, которая, в том числе, поддерживает высокий спрос на российский СПГ и рост цен на газ в Европе сегодня на 3%... Акции группы "Сегежа" (−5,28%) снова в лидерах снижения после выхода в конце прошлой недели отчётности эмитента по МСФО за 2025 год. Санкции против российской лесной и деревообрабатывающей промышленности в сочетании с высокими банковскими процентами привели к резкому ухудшению финансовых результатов эмитента", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Также лидерах снижения - акции Московского кредитного банка (−3,45%), "ВушХолдинга" (−1,81%), "Камаза" (−1,62%) и "Самолета" (−1,57%). Прогнозы В сформировавшихся условиях во вторник индекс, вероятно, продолжит движение в диапазоне 2725-2760 пунктов, считает Григорьев. Смирнов ожидает, что индекс Мосбиржи будет торговаться в середине диапазона 2700-2800 пунктов. "Пока Ормуз закрыт, нефтяной сектор имеет козырь в виде восстановленных доходов, но крепкий рубль успешно сглаживает этот плюс. Движение IMOEX выше 2750–2760 будет определяться двумя вещами: сигналом ЦБ в пятницу и тем, как рынок перепишет сценарий по иранскому треку", - заключил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

https://1prime.ru/20260420/kurs-869301708.html

