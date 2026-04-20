S7 не планирует оперативно возобновлять полеты в ОАЭ - 20.04.2026, ПРАЙМ
S7 не планирует оперативно возобновлять полеты в ОАЭ
Авиакомпания S7 ("Сибирь") не планирует оперативно возобновлять полеты в ОАЭ, расписание на летний сезон уже сформировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе | 20.04.2026, ПРАЙМ
© РИА Новости . Алексей Куденко | Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания "Сибирь"
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания Сибирь - 20.04.2026
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания "Сибирь" . Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") не планирует оперативно возобновлять полеты в ОАЭ, расписание на летний сезон уже сформировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"На текущий момент расписание на летний сезон уже сформировано, поэтому оперативного возобновления полетов в ОАЭ не планируется", - сообщили в S7.
В авиакомпании отметили, что внимательно следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке и при изменении обстановки готовы вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении рейсов в будущем.
Ранее Минтранс РФ сообщил о снятии ограничений на полеты российских авиакомпаний в ОАЭ и Иран. Росавиация выпустила соответствующие рекомендации на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, их действие неоднократно продлевалось.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
