https://1prime.ru/20260420/sboy-869303327.html
Пользователи сообщают о сбоях в работе ChatGPT
Пользователи чат-бота ChatGPT по всему миру сообщают о неполадках в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения
технологии
великобритания
нидерланды
германия
downdetector
openai
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/25/841302598_0:93:1921:1173_1920x0_80_0_0_51e697c2a04864378a44e46292365c25.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Пользователи чат-бота ChatGPT по всему миру сообщают о неполадках в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 17.04 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Великобритании - около 3800. Также о неполадках сообщают в Нидерландах, Германии, Франции, Бразилии, Индии, США и ряде других стран. Некоторые пользователи отмечают сбои в работе сайта разработчика - компании OpenAI, а также веб-браузера компании, следует из данных Downdetector. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://1prime.ru/20260414/tbank-869152940.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/25/841302598_116:0:1803:1265_1920x0_80_0_0_94d7745d3db76dbd737672ce604c07f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
