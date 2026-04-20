В работе соцсети X произошел сбой

2026-04-20T20:49+0300

технологии

сша

канада

великобритания

twitter

downdetector

x corp

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 19.56 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - более 5 тысяч. Также о сбоях сообщают пользователи из Канады, Великобритании, Франции, Германии, Бразилии и ряда других стран. Большинство пользователей указывают на неполадки при отображении ленты и на ошибки в работе приложения, а также на сбои веб-сайта. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

