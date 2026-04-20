СМИ: Германия приступает к приватизации бывшего подразделения "Газпрома"

СМИ: Германия приступает к приватизации бывшего подразделения "Газпрома" - 20.04.2026, ПРАЙМ

СМИ: Германия приступает к приватизации бывшего подразделения "Газпрома"

Правительство Германии приступает к приватизации энергетической группы Securing Energy for Europe (SEFE), созданной на базе национализированных активов... | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T11:55+0300

2026-04-20T11:55+0300

2026-04-20T11:55+0300

БЕРЛИН, 20 апр - ПРАЙМ. Правительство Германии приступает к приватизации энергетической группы Securing Energy for Europe (SEFE), созданной на базе национализированных активов "Газпрома" (бывшей Gazprom Germania), планируя привлечь до 2 миллиарда евро за счет увеличения капитала, сообщает газета Financial Times со ссылкой на генерального директора предприятия Эгберта Лэге. "Германия начнет приватизацию изъятого подразделения "Газпрома". Глава компании, теперь известной как SEFE, говорит, что увеличение капитала может принести до 2 миллиарда евро", - говорится в сообщении. По словам Лэге, средства будут направлены на развитие инфраструктурных проектов. При этом руководство компании намерено сохранить целостность группы, объединяющей газохранилища, трубопроводные сети и британское трейдинговое подразделение, ранее известное как Gazprom Marketing & Trading. Отмечается, что сценарий разделения и распродажи активов по частям на данный момент не рассматривается. Ранее власти также обсуждал возможность слияния SEFE с другим национализированным газовым гигантом — Uniper, однако на текущий момент руководство SEFE исходит из сценария автономной приватизации. Согласно правилам ЕС, немецкое государство обязано сократить госучастие в SEFE до уровня ниже 25% к 2028 году. И это станет первым масштабным выходом государства из ранее национализированных энергетических активов, отмечает издание. Эскалация на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители ускорили подготовку к приватизации, отметил Лаге. При этом он признал, что статус компании как гаранта "энергетической безопасности" Германии может ограничить круг потенциальных инвесторов. Группа "Газпром" в марте 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T). Уже в апреле власти Германии взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. А в сентябре они объявили о национализации компании.

германия

ближний восток

газ, бизнес, германия, ближний восток, газпром, gazprom germania, financial times