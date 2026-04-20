Россия и Узбекистан обсудили перспективы развития сотрудничества - 20.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260420/sotrudnichestvo-869307410.html
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в области... | 20.04.2026, ПРАЙМ
ТАШКЕНТ, 20 апр - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в области машиностроения, химической, горнодобывающей, нефтегазовой промышленности и энергетике, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ. "Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова. Во встрече также приняли участие главы российских регионов и компаний. Стороны предметно обсудили перспективы расширения сотрудничества в области машиностроения, химической, горнодобывающей, нефтегазовой промышленности и энергетике. Денис Мантуров передал главе республики тёплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении. Мантуров по итогам переговоров отметил, что повестка переговоров была широкой. Президент Узбекистана лично уделяет огромное внимание всем проектам и вопросам, которые находятся у него на контроле. "Мы сегодня лишний раз убедились в том, что та практика, которую Шавкат Миромонович сам инициировал, имея в виду более тесное взаимодействие регионов России и Узбекистана, дает серьезные плоды. Когда хокимияты и регионы Российской Федерации регулярно взаимодействуют, общаются, предприятия формируют базу для создания здесь сборочных производств, которые формировали бы добавленную стоимость для основных производств, находящихся в России", - подчеркнул первый вице-премьер РФ. Он добавил, что российские предприятия заинтересованы в создании производств в Узбекистане. Уже пятый индустриальный парк создается в республике с участием российских компаний. "Рассчитываем на поддержку руководства республики и тех проектов, которые находятся на двусторонней повестке", – добавил Мантуров. Кроме того, первый вице-премьер РФ провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
20:21 20.04.2026
 
Глава АЭИ назвал главные направления сотрудничества России и Узбекистана
