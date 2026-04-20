Россия в январе-марте нарастила поставки СПГ в Китай на 6,72 процента

2026-04-20T11:05+0300

ПЕКИН, 20 апр - ПРАЙМ. Россия в январе-марте 2026 года поставила в Китай 1,382 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 6,72% больше, чем за аналогичный период 2025 года, подсчитало РИА Новости на основании данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка СПГ в России за первые три месяца 2026 года обошлась Китаю в сумму 651,595 миллиона долларов, и это снижение на 17,28% по сравнению с аналогичный периодом 2025 года годом, когда Китай заплатил за 1,295 миллиона тонн российского СПГ 787,697 миллиона долларов. В марте 2026 года Китай импортировал из России 557,822 тысячи тонн СПГ на 262,755 миллиона долларов, что больше на 43,76% и 16,54% соответственно, чем в марте 2025 года, когда Китай закупил в РФ 388,01 тысячи тонн СПГ на 225,455 миллиона долларов. Россия по итогам 2025 года поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн сжиженного природного газа, что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.

