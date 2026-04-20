Спрос на рыночную ипотеку восстановится при снижении ставки ЦБ до 10%
Спрос на рыночную ипотеку восстановится при снижении ставки ЦБ до 10% - 20.04.2026, ПРАЙМ
Спрос на рыночную ипотеку восстановится при снижении ставки ЦБ до 10%
Спрос на рыночную ипотеку в России восстановится при снижении ключевой ставки ЦБ до 10%, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T05:46+0300
2026-04-20T05:46+0300
2026-04-20T05:46+0300
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Спрос на рыночную ипотеку в России восстановится при снижении ключевой ставки ЦБ до 10%, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
"Активизация ипотеки на рыночных условиях станет возможной при снижении ключевой ставки примерно до 10%", - сказал он.
Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте ЦБ снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%. Очередное заседание ЦБ по ставке состоится в пятницу, 24 апреля.
"При средней рыночной ставке в 20,6% годовых по итогам первого квартала 2026 года, без учета льготной ипотеки, рыночная ипотека действительно недоступна для подавляющего большинства российских граждан. На сегодняшний момент ипотечное кредитование поддерживается в основном за счет специальных льготных программ", - отметил Смелов.
По данным Банка России, в январе 2026 года примерно 80% от всех выданных за месяц жилищных ссуд пришлось на льготные программы кредитование, среди которых наиболее востребованной была программа "Семейная ипотека". В феврале ситуация несколько изменилась – после ужесточения условий выдачи по семейной ипотеке общая доля ипотечных программ с господдержкой сократилось до 60%, напомнил глава ЦСР.
Спрос на рыночную ипотеку восстановится при снижении ставки ЦБ до 10%
Глава ЦСР Смелов: спрос на рыночную ипотеку восстановится при снижении ставки ЦБ до 10%
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Спрос на рыночную ипотеку в России восстановится при снижении ключевой ставки ЦБ до 10%, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
"Активизация ипотеки на рыночных условиях станет возможной при снижении ключевой ставки примерно до 10%", - сказал он.
Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте ЦБ снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%. Очередное заседание ЦБ по ставке состоится в пятницу, 24 апреля.
"При средней рыночной ставке в 20,6% годовых по итогам первого квартала 2026 года, без учета льготной ипотеки, рыночная ипотека действительно недоступна для подавляющего большинства российских граждан. На сегодняшний момент ипотечное кредитование поддерживается в основном за счет специальных льготных программ", - отметил Смелов.
По данным Банка России, в январе 2026 года примерно 80% от всех выданных за месяц жилищных ссуд пришлось на льготные программы кредитование, среди которых наиболее востребованной была программа "Семейная ипотека". В феврале ситуация несколько изменилась – после ужесточения условий выдачи по семейной ипотеке общая доля ипотечных программ с господдержкой сократилось до 60%, напомнил глава ЦСР.