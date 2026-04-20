Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на рыночную ипотеку восстановится при снижении ставки ЦБ до 10% - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260420/spros-869281115.html
Спрос на рыночную ипотеку восстановится при снижении ставки ЦБ до 10%
Спрос на рыночную ипотеку восстановится при снижении ставки ЦБ до 10% - 20.04.2026, ПРАЙМ
Спрос на рыночную ипотеку восстановится при снижении ставки ЦБ до 10%
Спрос на рыночную ипотеку в России восстановится при снижении ключевой ставки ЦБ до 10%, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T05:46+0300
2026-04-20T05:46+0300
банки
финансы
россия
банк россия
банк россии
цср
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869281115.jpg?1776653218
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Спрос на рыночную ипотеку в России восстановится при снижении ключевой ставки ЦБ до 10%, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. "Активизация ипотеки на рыночных условиях станет возможной при снижении ключевой ставки примерно до 10%", - сказал он. Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте ЦБ снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%. Очередное заседание ЦБ по ставке состоится в пятницу, 24 апреля. "При средней рыночной ставке в 20,6% годовых по итогам первого квартала 2026 года, без учета льготной ипотеки, рыночная ипотека действительно недоступна для подавляющего большинства российских граждан. На сегодняшний момент ипотечное кредитование поддерживается в основном за счет специальных льготных программ", - отметил Смелов. По данным Банка России, в январе 2026 года примерно 80% от всех выданных за месяц жилищных ссуд пришлось на льготные программы кредитование, среди которых наиболее востребованной была программа "Семейная ипотека". В феврале ситуация несколько изменилась – после ужесточения условий выдачи по семейной ипотеке общая доля ипотечных программ с господдержкой сократилось до 60%, напомнил глава ЦСР.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, банк россия, банк россии, цср
Банки, Финансы, РОССИЯ, банк Россия, Банк России, ЦСР
05:46 20.04.2026
 
Спрос на рыночную ипотеку восстановится при снижении ставки ЦБ до 10%

Глава ЦСР Смелов: спрос на рыночную ипотеку восстановится при снижении ставки ЦБ до 10%

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Спрос на рыночную ипотеку в России восстановится при снижении ключевой ставки ЦБ до 10%, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
"Активизация ипотеки на рыночных условиях станет возможной при снижении ключевой ставки примерно до 10%", - сказал он.
Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте ЦБ снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%. Очередное заседание ЦБ по ставке состоится в пятницу, 24 апреля.
"При средней рыночной ставке в 20,6% годовых по итогам первого квартала 2026 года, без учета льготной ипотеки, рыночная ипотека действительно недоступна для подавляющего большинства российских граждан. На сегодняшний момент ипотечное кредитование поддерживается в основном за счет специальных льготных программ", - отметил Смелов.
По данным Банка России, в январе 2026 года примерно 80% от всех выданных за месяц жилищных ссуд пришлось на льготные программы кредитование, среди которых наиболее востребованной была программа "Семейная ипотека". В феврале ситуация несколько изменилась – после ужесточения условий выдачи по семейной ипотеке общая доля ипотечных программ с господдержкой сократилось до 60%, напомнил глава ЦСР.
 
БанкиФинансыРОССИЯбанк РоссияБанк РоссииЦСР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала