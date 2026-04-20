https://1prime.ru/20260420/sud-869297274.html
Суд отложил на июнь слушания по иску "Яндекса" к Jaguar Land Rover
2026-04-20T16:26+0300
бизнес
россия
яндекс
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) в понедельник отложил на 8 июня слушания по иску компании "Яндекс" к британскому автопроизводителю Jaguar Land Rover, поданному с целью устранить препятствия для регистрации брендов "Яндекс Ровер", Yandex Rover и Rover, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд в феврале. Истец просит прекратить правовую охрану на территории России 42 товарных знаков ответчика вследствие их неиспользования. Ранее "Яндекс" подал в Роспатент заявки на регистрацию трех своих обозначений в качестве товарных знаков, но ведомство уведомило его, что они сходны с товарными знаками британской компании "в отношении соответствующих однородных товарных/услуговых позиций". В декабре СИП по заявлению "Яндекса" в качестве обеспечительных мер запретил Роспатенту выносить решение по заявкам "Яндекса" до рассмотрения этого иска об аннулировании в России брендов Jaguar Land Rover. Среди конкурирующих товарных знаков Jaguar Land Rover пять международных – Land Rover, Range Rover, Rover 75, Road Rover, Land Rover G4 Challenge – и 37 российских со словесными элементами Land Rover, Rover, Range Rover, "Лэнд Ровер", Jaguar Land Rover Experience, Land Rover Finance и другие.
https://1prime.ru/20260402/ekonomika-868849182.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Яндекс" зарегистрировал в России товарный знак "Алисы"