Суд отложил на июнь слушания по иску "Яндекса" к Jaguar Land Rover

2026-04-20T16:26+0300

МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) в понедельник отложил на 8 июня слушания по иску компании "Яндекс" к британскому автопроизводителю Jaguar Land Rover, поданному с целью устранить препятствия для регистрации брендов "Яндекс Ровер", Yandex Rover и Rover, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд в феврале. Истец просит прекратить правовую охрану на территории России 42 товарных знаков ответчика вследствие их неиспользования. Ранее "Яндекс" подал в Роспатент заявки на регистрацию трех своих обозначений в качестве товарных знаков, но ведомство уведомило его, что они сходны с товарными знаками британской компании "в отношении соответствующих однородных товарных/услуговых позиций". В декабре СИП по заявлению "Яндекса" в качестве обеспечительных мер запретил Роспатенту выносить решение по заявкам "Яндекса" до рассмотрения этого иска об аннулировании в России брендов Jaguar Land Rover. Среди конкурирующих товарных знаков Jaguar Land Rover пять международных – Land Rover, Range Rover, Rover 75, Road Rover, Land Rover G4 Challenge – и 37 российских со словесными элементами Land Rover, Rover, Range Rover, "Лэнд Ровер", Jaguar Land Rover Experience, Land Rover Finance и другие.

https://1prime.ru/20260402/ekonomika-868849182.html

