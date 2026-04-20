Суд отложил слушания по иску Coca-Cola к компании-тезке из Южной Осетии - 20.04.2026, ПРАЙМ
Суд отложил слушания по иску Coca-Cola к компании-тезке из Южной Осетии
МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы не смог провести основные слушания по иску американского производителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company, требующего запретить зарегистрированному в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компани" (Coca-Cola Company) использовать свое фирменное наименование, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил судья Максим Ведерников, дело не вернулось из апелляционной инстанции, слушания отложены на июль. Девятый арбитражный апелляционный суд 10 апреля вернул Иосифу Джагаеву его жалобу на отказ во вступлении в дело в статусе третьего лица. Ранее представитель истца пояснил в суде, что в России у ответчика есть филиал и в иске заявлено требование о прекращении использования названия в РФ. Юрист налоговой инспекции, привлеченной третьим лицом, подтвердил, что филиал был аккредитован в 2024 году. Истец сообщил в суде, что в продаже была выявлена поддельная Coca-Cola, на этикетке которой изготовителем указана компания из Новосибирска "ПКВ", а производителем – южноосетинское ООО "Кока-кола Компани". По словам юриста, "The Coca-Cola Company, правообладатель общеизвестных товарных знаков, не может допустить существование в России филиала компании с полностью идентичным названием". По данным Роспатента, товарный знак Coca-Cola, принадлежащий The Coca-Cola Company, признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков с 1996 года. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании. Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России.
Еще одна компания из Новосибирска просит аннулировать бренды Leica в России
БизнесРОССИЯМОСКВАЮЖНАЯ ОСЕТИЯРФCoca-ColaРоспатент
 
 
