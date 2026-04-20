Суд признал банкротом экс-бенефициара "Мастер-Банка" Булочника
2026-04-20T22:41+0300
МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) признал банкротом бывшего владельца и председателя правления "Мастер-Банка" Бориса Булочника и ввел процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ. "Требования банка в размере свыше 4,4 миллиарда рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении. Замоскворецкий cуд Москвы в 2025 году признал Булочника виновным в хищении средств банка на сумму более 4,4 миллиарда рублей и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Он был заочно приговорен по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы. Банк России отозвал у "Мастер-Банка" лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году, поскольку он был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.
АСВ: суд признал банкротом экс-бенефициара "Мастер-Банка" Бориса Булочника