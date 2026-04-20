Суд признал банкротом экс-бенефициара "Мастер-Банка" Булочника - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260420/sud-869309760.html
Суд признал банкротом экс-бенефициара "Мастер-Банка" Булочника
Суд признал банкротом экс-бенефициара "Мастер-Банка" Булочника
Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) признал банкротом бывшего владельца и председателя... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T22:41+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/77112/33/771123382_0:0:551:310_1920x0_80_0_0_90f94048734c1a0f3b550122e17d3fbb.jpg
МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) признал банкротом бывшего владельца и председателя правления "Мастер-Банка" Бориса Булочника и ввел процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ. "Требования банка в размере свыше 4,4 миллиарда рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении. Замоскворецкий cуд Москвы в 2025 году признал Булочника виновным в хищении средств банка на сумму более 4,4 миллиарда рублей и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Он был заочно приговорен по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы. Банк России отозвал у "Мастер-Банка" лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году, поскольку он был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.
https://1prime.ru/20260414/microsoft--869153558.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77112/33/771123382_0:0:551:414_1920x0_80_0_0_4ee4341051a82ff6cf5d93d3c1e5fb2d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Суд признал банкротом экс-бенефициара "Мастер-Банка" Булочника

АСВ: суд признал банкротом экс-бенефициара "Мастер-Банка" Бориса Булочника

© Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. РерихаБорис Булочник
Борис Булочник
Борис Булочник. Архивное фото
© Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) признал банкротом бывшего владельца и председателя правления "Мастер-Банка" Бориса Булочника и ввел процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ.
"Требования банка в размере свыше 4,4 миллиарда рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении.
Замоскворецкий cуд Москвы в 2025 году признал Булочника виновным в хищении средств банка на сумму более 4,4 миллиарда рублей и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Он был заочно приговорен по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы.
Банк России отозвал у "Мастер-Банка" лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году, поскольку он был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.
Судейский молоток
Суд признал банкротом "дочку" Microsoft в России
14 апреля, 16:00
 
БанкиФинансыБизнесМОСКВААгентство по страхованию вкладов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала