https://1prime.ru/20260420/sud-869309760.html

Суд признал банкротом экс-бенефициара "Мастер-Банка" Булочника

2026-04-20T22:41+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/77112/33/771123382_0:0:551:310_1920x0_80_0_0_90f94048734c1a0f3b550122e17d3fbb.jpg

МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) признал банкротом бывшего владельца и председателя правления "Мастер-Банка" Бориса Булочника и ввел процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ. "Требования банка в размере свыше 4,4 миллиарда рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении. Замоскворецкий cуд Москвы в 2025 году признал Булочника виновным в хищении средств банка на сумму более 4,4 миллиарда рублей и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Он был заочно приговорен по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы. Банк России отозвал у "Мастер-Банка" лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году, поскольку он был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.

https://1prime.ru/20260414/microsoft--869153558.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

