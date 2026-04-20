Таиланд сокращает срок безвизового въезда до 30 дней

Таиланд сокращает срок безвизового въезда в страну для иностранных туристов с 60 до 30 дней для борьбы с транснациональной преступностью, в том числе с... | 20.04.2026, ПРАЙМ

БАНГКОК, 20 апр - ПРАЙМ. Таиланд сокращает срок безвизового въезда в страну для иностранных туристов с 60 до 30 дней для борьбы с транснациональной преступностью, в том числе с мошенническими колл-центрами, заявил в понедельник заместитель премьера и министр иностранных дел королевства Сихасак Пхуангкеткео. МИД Таиланда и комитет по визовой политике 20 марта посоветовали правительству страны сократить срок безвизового пребывания в Таиланде для иностранных туристов с 60 до 30 дней для граждан всех государств, имеющих эту льготу, включая Россию, при этом после 30 дней желающие иностранные туристы смогут подать заявку на продление безвизового режима на такой же срок. "Некоторые иностранцы используют 60-дневный срок безвизового пребывания в иных целях, чем туризм, часто в преступных целях", - сказал заместитель главы правительства в Бангкоке с презентацией внешнеполитического курса нового правительства страны для местных и иностранных СМИ, освещающих внешнюю политику Таиланда. Министр подчеркнул, что сокращение срока безвизового режима станет мерой против злоупотребления безвизовым пребыванием, в особенности борьбой с финансовой составляющей онлайн-мошеннических операций, напрямую зависящей от длительности пребывания в государстве лиц, незаконно использующих в преступных целях многочисленные банковские счета, на которые стекаются деньги из мошеннических колл-центров. "Мы всегда рады туристам, настоящим туристам. Настоящий турист находится в Таиланде непродолжительное время: 30 дней туристу вполне достаточно. Если вы - турист, предпочитающий комфортабельный отдых, каждому такому туристу, прибывающему в страну, мы оказываем радушный прием", - объяснил заместитель премьера. Между Российской Федерацией и Таиландом действует двустороннее межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан на срок до 30 дней. В 2023-2024 годах королевство в одностороннем порядке временно продлило разрешенное безвизовое пребывание российских граждан в стране до 90 дней на период с ноября 2023 по апрель 2024 года включительно, а затем, в 2024 году, так же в одностороннем порядке, ввело в действие 60-дневный безвизовый режим въезда для граждан 93 государств, в том числе РФ. В начале февраля этого года стало известно, что кабинет министров Таиланда поручил созданному при правительстве комитету по визовой политике, которым руководит МИД королевства, внимательно изучить практику применения безвизового режима в 2024-2025 годах с точки зрения национальной безопасности и подготовить для правительства соответствующие решения по результатам проверки. Когда именно будет сокращен период безвизового пребывания для иностранцев, в том числе россиян, власти Таиланда пока не объявляли. На середину прошлой недели 60-дневный безвизовый режим еще действовал, сообщили РИА Новости российские граждане, прибывшие в королевство 15 апреля и получившие на паспортном контроле аэропорта Бангкока 60-дневные безвизовые штампы.

https://1prime.ru/20260410/bezviz-869048572.html

