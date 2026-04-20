Экс-советник главы РЖД Тайчер получил 11 лет колонии за хищения - 20.04.2026, ПРАЙМ
Экс-советник главы РЖД Тайчер получил 11 лет колонии за хищения
14:55 20.04.2026
 
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего советника главы РЖД и экс-совладельца лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексея Тайчера к 11 годам лишения свободы за хищения на сумму около 1,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Алексея Тайчера виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Суд дополнительно назначил Тайчеру штраф в размере 2 миллионов рублей, запретил занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение почти трех лет после освобождения.
"Также суд признал за потерпевшими право на взыскание с Тайчера и других фигурантов уголовного дела ущерба почти на 1,2 миллиарда рублей и решил передать исковые заявления на разрешение в порядке гражданского судопроизводства", - добавили в суде.
В ходе прений сторон гособвинение запрашивало для подсудимого 11 лет заключения. Тайчер вины не признал и просил суд вынести оправдательный приговор.
По версии следствия, в 2017 году Тайчер с сообщниками организовал заключение четырех фиктивных договоров займа между ПАО "Трансфин-М" и ООО "Рейл стрим" на 937,5 миллиона рублей, похитив не менее 710 миллионов. Также им вменили ущерб в размере 272 миллионов рублей начисленных процентов и другие эпизоды противоправной деятельности. Общая сумма ущерба по делу оценивалась примерно в 1,2 миллиарда рублей.
ПАО "Трансфин-М" было признано потерпевшей стороной. Гендиректор "Рейл стрим" Сергей Франк ранее был приговорен к 4 годам лишения свободы после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и дачи показаний против Тайчера.
 
