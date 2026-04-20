В Тегеране два аэропорта начали работу

Организация гражданской авиации Ирана сообщила о начале работы двух аэропортов Тегерана.

2026-04-20T16:18+0300

ТЕГЕРАН, 20 апр - ПРАЙМ. Организация гражданской авиации Ирана сообщила о начале работы двух аэропортов Тегерана. Организация гражданской авиации Ирана 18 апреля сообщила, что страна частично открыла воздушное пространство. "Разрешение выдано на выполнение пассажирских авиаперелетов в аэропортах Имама Хомейни и Мехрабаде с 20 апреля", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim. Кроме того, перелеты в аэропортах городов Урмие, Керманшах, Абадан, Шираз, Керман, Решт, Йезд, Захедан, Горган, Бирджанд станут возможными с субботы, 25 апреля. Это затрагивает центральные, западные и восточные районы страны. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

