В Тегеране два аэропорта начали работу - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260420/tegeran-869296721.html
В Тегеране два аэропорта начали работу
Организация гражданской авиации Ирана сообщила о начале работы двух аэропортов Тегерана. | 20.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
https://1prime.ru/20260420/rosaviatsiya-869295936.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_162daa482f4f4d9bf24d5081be1a1ed9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 20 апр - ПРАЙМ. Организация гражданской авиации Ирана сообщила о начале работы двух аэропортов Тегерана.
Организация гражданской авиации Ирана 18 апреля сообщила, что страна частично открыла воздушное пространство.
"Разрешение выдано на выполнение пассажирских авиаперелетов в аэропортах Имама Хомейни и Мехрабаде с 20 апреля", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.
Кроме того, перелеты в аэропортах городов Урмие, Керманшах, Абадан, Шираз, Керман, Решт, Йезд, Захедан, Горган, Бирджанд станут возможными с субботы, 25 апреля. Это затрагивает центральные, западные и восточные районы страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ
16:02
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала