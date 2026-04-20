Продажа активов "Южуралзолота" состоится на открытых торгах

Минфин: продажа активов ЮГК состоится на открытых торгах после решения правительства
© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСамосвал в Светлинском карьере на золотодобывающем предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" входящем в группу компаний "ЮГК" в Челябинской области
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Продажа активов ПАО "Южуралзолото" состоится на открытых торгах, которые будут проведены после подписания правительством РФ соответствующего решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.
"Продажу акций (долей) компаний, входящих в группу "ЮГК" планируется осуществить на открытых торгах. Соответствующий проект решения правительства Российской Федерации подготавливается Минфином России. После подписания правительством указанного решения, Росимуществом будет обеспечена организация и проведение торгов", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник Росимущество сообщило, что завершило оценку активов ПАО "Южуралзолото" для продажи: 67,2% акций ЮГК оценены в 140 миллиардов, а все активы в совокупности - в 162,02 миллиарда рублей. Торги пройдут в начале мая, отметили в Росимуществе.
Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года по иску Генпрокуратуры. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.