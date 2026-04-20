Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажа активов "Южуралзолота" состоится на открытых торгах - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260420/torgi-869308178.html
Продажа активов "Южуралзолота" состоится на открытых торгах
Продажа активов "Южуралзолота" состоится на открытых торгах - 20.04.2026, ПРАЙМ
Продажа активов "Южуралзолота" состоится на открытых торгах
Продажа активов ПАО "Южуралзолото" состоится на открытых торгах, которые будут проведены после подписания правительством РФ соответствующего решения, сообщили... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T21:09+0300
2026-04-20T21:09+0300
россия
рф
росимущество
минфин
югк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864801754_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f933d5e73e65b125eac525dca5200a72.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Продажа активов ПАО "Южуралзолото" состоится на открытых торгах, которые будут проведены после подписания правительством РФ соответствующего решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина. "Продажу акций (долей) компаний, входящих в группу "ЮГК" планируется осуществить на открытых торгах. Соответствующий проект решения правительства Российской Федерации подготавливается Минфином России. После подписания правительством указанного решения, Росимуществом будет обеспечена организация и проведение торгов", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник Росимущество сообщило, что завершило оценку активов ПАО "Южуралзолото" для продажи: 67,2% акций ЮГК оценены в 140 миллиардов, а все активы в совокупности - в 162,02 миллиарда рублей. Торги пройдут в начале мая, отметили в Росимуществе. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года по иску Генпрокуратуры. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864801754_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b0404b06be28a3a0d317474a99849036.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, росимущество, минфин, югк
РОССИЯ, РФ, Росимущество, Минфин, ЮГК
21:09 20.04.2026
 
Продажа активов "Южуралзолота" состоится на открытых торгах

Минфин: продажа активов ЮГК состоится на открытых торгах после решения правительства

© РИА Новости . Александр Кондратюк
Самосвал в Светлинском карьере на золотодобывающем предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" входящем в группу компаний "ЮГК" в Челябинской области
Самосвал в Светлинском карьере на золотодобывающем предприятии ОАО Южуралзолото Группа Компаний входящем в группу компаний ЮГК в Челябинской области - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Самосвал в Светлинском карьере на золотодобывающем предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" входящем в группу компаний "ЮГК" в Челябинской области. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Продажа активов ПАО "Южуралзолото" состоится на открытых торгах, которые будут проведены после подписания правительством РФ соответствующего решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.
"Продажу акций (долей) компаний, входящих в группу "ЮГК" планируется осуществить на открытых торгах. Соответствующий проект решения правительства Российской Федерации подготавливается Минфином России. После подписания правительством указанного решения, Росимуществом будет обеспечена организация и проведение торгов", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник Росимущество сообщило, что завершило оценку активов ПАО "Южуралзолото" для продажи: 67,2% акций ЮГК оценены в 140 миллиардов, а все активы в совокупности - в 162,02 миллиарда рублей. Торги пройдут в начале мая, отметили в Росимуществе.
Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года по иску Генпрокуратуры. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
РОССИЯРФРосимуществоМинфинЮГК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала