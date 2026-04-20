"Находится в упадке": в США раскрыли, чего лишился Трамп из-за Ирана - 20.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260420/tramp-869282665.html
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Военная операция против Ирана, начатая президентом США Дональдом Трампом, привела к завершению века американского доминирования в мировой политике, сообщает American Conservative.
"Плохо организованная война в Иране, начатая империей, которая находится в упадке, <…> скорее всего, запомнится истории не столько своими непосредственными военными результатами, сколько тем, что она ознаменовала конец глобального господства США. <…> Дональд Трамп упустил возможность преобразовать великую державу на следующие 250 лет", — говорится в материале.
Автор указывает, что США смогут сохранить свое существование только в том случае, если поймут, насколько разрушительными являются чрезмерные военные расходы.
"Иранская война, по сути, станет последней войной столетия американского одностороннего господства. <…> На самом деле, это может, наконец, заставить эту страну осознать, что осторожность и сокращение (военных. — Прим. ред.) расходов являются ключом к выживанию", — признает American Conservative.
28 февраля США и Израиль начали атаки на иранские объекты, что привело к гибели свыше трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном перемирии. Переговоры, прошедшие затем в Исламабаде, не принесли результатов. Хотя о возобновлении военных действий не сообщалось, США начали блокировать иранские порты. Посредники стремятся организовать новый раунд переговоров.
Согласно данным портала Iran War Cost Tracker, расходы на операцию США против Ирана за первые 50 дней превысили 55 миллиардов долларов. Генерал-лейтенант Хит Коллинз, глава Агентства по противоракетной обороне США, отметил, что восстановление запасов может занять несколько лет.
