В России объем денежной массы за март снизился на 0,6%

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за март снизился на 0,6% - до 130,2 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 апреля составил 130,228 триллиона рублей против 131,076 триллиона на 1 марта. Таким образом, объем денежной массы за месяц снизился на 848,6 миллиарда рублей, или на 0,6%.

