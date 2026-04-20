Россельхознадзор нашел в твороге белорусских компаний токсичное вещество
2026-04-20T15:10+0300
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил в твороге белорусских производителей ЗАО "Смолевичи Молоко" и ОАО "Савушкин продукт" остаточное содержание вещества, которое несет для человека риск токсического воздействия, введен режим усиленного лабораторного контроля, сообщило ведомство. "Россельхознадзором введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ЗАО "Смолевичи Молоко" и ОАО "Савушкин продукт", входящих в группы компаний Белоруссии "Серволюкс" и "Санта", в связи с выявлением остаточного содержания альбендазола сульфона в твороге", - говорится в сообщении. Там отметили, что альбендазол сульфон – это один из основных активных продуктов распада альбендазола, антигельминтного препарата, широко используемого в ветеринарии. Его наличие в молоке несет для человека риск токсического воздействия. "Результаты подтверждены в ходе мониторинговых исследований белорусской молочной продукции, поступающей на российский рынок. По всем выявленным случаям в адрес ветеринарной службы Белоруссии направлены уведомления о принятии необходимых мер по недопущению подобных нарушений", - добавили в Россельхознадзоре.
