https://1prime.ru/20260420/ugol-869300823.html
МЭА оценило рост мирового спроса на уголь в 2025 году
МЭА оценило рост мирового спроса на уголь в 2025 году - 20.04.2026, ПРАЙМ
МЭА оценило рост мирового спроса на уголь в 2025 году
Мировой спрос на уголь по итогам 2025 года вырос всего на 0,4%, или примерно на 30 миллионов тонн, после роста на 1,4% в 2024 году, оценивает Международное... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T17:23+0300
2026-04-20T17:23+0300
2026-04-20T17:23+0300
китай
индия
индонезия
мэа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869300655_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_680746253d5b4bfeacfa9325746efbdb.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Мировой спрос на уголь по итогам 2025 года вырос всего на 0,4%, или примерно на 30 миллионов тонн, после роста на 1,4% в 2024 году, оценивает Международное энергетическое агентство (МЭА). "Мировой спрос на уголь в 2025 году незначительно превысил уровень 2024 года, увеличившись всего на 0,4%, то есть примерно на 30 миллионов тонн. Этот рост, который соответствовал оценкам МЭА, был значительно ниже увеличения на 1,4%, наблюдавшегося в 2024 году", - говорится в докладе МЭА. Отмечается, что рост мирового спроса на уголь замедлялся с каждым годом, начиная с 2021 года. Низкий уровень спроса в 2025 году ознаменовал окончание восстановления рынка после пандемии COVID-19 . "На угольную электроэнергетику приходится две трети мирового потребления угля, и следовательно, она является основным фактором, определяющим тенденции спроса на уголь. В 2025 году производство электроэнергии на угольных электростанциях осталось практически неизменным, близким к уровню 2024 года", - уточняют в МЭА. По оценке агентства, спрос на уголь в прошлом году продолжал уменьшаться в промышленном секторе развитых стран, а также в тяжелой промышленности Китая. Однако это снижение компенсировалось ростом спроса в других секторах, где уголь все чаще используется: для производства химикатов в Китае, стали в Индии и никеля в Индонезии. Так, спрос на уголь в Китае в 2025 году практически не изменился по сравнению с 2024 годом и вырос всего на 0,1%. При этом выработка электроэнергии из угля впервые снизилась с 2015 года - на 1,5%, а производство стали и цемента сократилось на 4% и 7% соответственно. В США также зафиксирован рост спроса на уголь в 2025 году на 10% благодаря интенсивному использованию в энергетическом секторе, который составляет почти 90% от суммарного потребления. Факторами роста спроса являются высокий спрос на электроэнергию, увеличение цен на газ, а также поддержка американским правительством замедления вывода из эксплуатации угольных электростанций. В Индии обратная ситуация, и в прошлом году производство электроэнергии на угольных электростанциях упало на 3% из-за раннего и сильного муссона. При этом производство стали, второй сектор по величине потребления угля, увеличилось на 10%. Совокупное влияние этих факторов привело к общему снижению спроса на уголь на 1%. В ЕС спрос на уголь также снизился, но всего на 5% в годовом выражении, из-за низкой выработки гидроэнергии, а также невысокой производительности ветровых электростанций (ВЭС). Падение спроса замедлилось, поскольку в 2023 и 2024 годах потребление сокращалось более резкими темпами - на 23% и 11% соответственно.
китай
индия
индонезия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869300655_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_32a2a1014c21e8d335e9b1a1f54d4490.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, индия, индонезия, мэа, ес
КИТАЙ, ИНДИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, МЭА, ЕС
МЭА оценило рост мирового спроса на уголь в 2025 году
МЭА: мировой спрос на уголь в 2025 году вырос на 0,4%, после роста на 1,4% в 2024 году
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Мировой спрос на уголь по итогам 2025 года вырос всего на 0,4%, или примерно на 30 миллионов тонн, после роста на 1,4% в 2024 году, оценивает Международное энергетическое агентство (МЭА).
"Мировой спрос на уголь в 2025 году незначительно превысил уровень 2024 года, увеличившись всего на 0,4%, то есть примерно на 30 миллионов тонн. Этот рост, который соответствовал оценкам МЭА
, был значительно ниже увеличения на 1,4%, наблюдавшегося в 2024 году", - говорится в докладе
МЭА.
Отмечается, что рост мирового спроса на уголь замедлялся с каждым годом, начиная с 2021 года. Низкий уровень спроса в 2025 году ознаменовал окончание восстановления рынка после пандемии COVID-19 .
"На угольную электроэнергетику приходится две трети мирового потребления угля, и следовательно, она является основным фактором, определяющим тенденции спроса на уголь. В 2025 году производство электроэнергии на угольных электростанциях осталось практически неизменным, близким к уровню 2024 года", - уточняют в МЭА.
По оценке агентства, спрос на уголь в прошлом году продолжал уменьшаться в промышленном секторе развитых стран, а также в тяжелой промышленности Китая
. Однако это снижение компенсировалось ростом спроса в других секторах, где уголь все чаще используется: для производства химикатов в Китае, стали в Индии
и никеля в Индонезии
.
Так, спрос на уголь в Китае в 2025 году практически не изменился по сравнению с 2024 годом и вырос всего на 0,1%. При этом выработка электроэнергии из угля впервые снизилась с 2015 года - на 1,5%, а производство стали и цемента сократилось на 4% и 7% соответственно.
В США
также зафиксирован рост спроса на уголь в 2025 году на 10% благодаря интенсивному использованию в энергетическом секторе, который составляет почти 90% от суммарного потребления. Факторами роста спроса являются высокий спрос на электроэнергию, увеличение цен на газ, а также поддержка американским правительством замедления вывода из эксплуатации угольных электростанций.
В Индии обратная ситуация, и в прошлом году производство электроэнергии на угольных электростанциях упало на 3% из-за раннего и сильного муссона. При этом производство стали, второй сектор по величине потребления угля, увеличилось на 10%. Совокупное влияние этих факторов привело к общему снижению спроса на уголь на 1%.
В ЕС
спрос на уголь также снизился, но всего на 5% в годовом выражении, из-за низкой выработки гидроэнергии, а также невысокой производительности ветровых электростанций (ВЭС). Падение спроса замедлилось, поскольку в 2023 и 2024 годах потребление сокращалось более резкими темпами - на 23% и 11% соответственно.
