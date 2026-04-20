МЭА оценило рост мирового спроса на уголь в 2025 году

Мировой спрос на уголь по итогам 2025 года вырос всего на 0,4%, или примерно на 30 миллионов тонн, после роста на 1,4% в 2024 году, оценивает Международное... | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T17:23+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Мировой спрос на уголь по итогам 2025 года вырос всего на 0,4%, или примерно на 30 миллионов тонн, после роста на 1,4% в 2024 году, оценивает Международное энергетическое агентство (МЭА). "Мировой спрос на уголь в 2025 году незначительно превысил уровень 2024 года, увеличившись всего на 0,4%, то есть примерно на 30 миллионов тонн. Этот рост, который соответствовал оценкам МЭА, был значительно ниже увеличения на 1,4%, наблюдавшегося в 2024 году", - говорится в докладе МЭА. Отмечается, что рост мирового спроса на уголь замедлялся с каждым годом, начиная с 2021 года. Низкий уровень спроса в 2025 году ознаменовал окончание восстановления рынка после пандемии COVID-19 . "На угольную электроэнергетику приходится две трети мирового потребления угля, и следовательно, она является основным фактором, определяющим тенденции спроса на уголь. В 2025 году производство электроэнергии на угольных электростанциях осталось практически неизменным, близким к уровню 2024 года", - уточняют в МЭА. По оценке агентства, спрос на уголь в прошлом году продолжал уменьшаться в промышленном секторе развитых стран, а также в тяжелой промышленности Китая. Однако это снижение компенсировалось ростом спроса в других секторах, где уголь все чаще используется: для производства химикатов в Китае, стали в Индии и никеля в Индонезии. Так, спрос на уголь в Китае в 2025 году практически не изменился по сравнению с 2024 годом и вырос всего на 0,1%. При этом выработка электроэнергии из угля впервые снизилась с 2015 года - на 1,5%, а производство стали и цемента сократилось на 4% и 7% соответственно. В США также зафиксирован рост спроса на уголь в 2025 году на 10% благодаря интенсивному использованию в энергетическом секторе, который составляет почти 90% от суммарного потребления. Факторами роста спроса являются высокий спрос на электроэнергию, увеличение цен на газ, а также поддержка американским правительством замедления вывода из эксплуатации угольных электростанций. В Индии обратная ситуация, и в прошлом году производство электроэнергии на угольных электростанциях упало на 3% из-за раннего и сильного муссона. При этом производство стали, второй сектор по величине потребления угля, увеличилось на 10%. Совокупное влияние этих факторов привело к общему снижению спроса на уголь на 1%. В ЕС спрос на уголь также снизился, но всего на 5% в годовом выражении, из-за низкой выработки гидроэнергии, а также невысокой производительности ветровых электростанций (ВЭС). Падение спроса замедлилось, поскольку в 2023 и 2024 годах потребление сокращалось более резкими темпами - на 23% и 11% соответственно.

