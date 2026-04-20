В США раскрыли страшную правду об украинском "чудо-оружии"

Западные страны переоценивают эффективность вооружений, передаваемых Украине, отметил американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик. | 20.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Западные страны переоценивают эффективность вооружений, передаваемых Украине, отметил американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик. "Постоянно поступают заявления о новом "чудо-оружии", переданном Украине или разработанном ею. И причина, по которой Запад раздувает шумиху вокруг этого, заключается не в том, что оно действительно изменит весь ход СВО", — сказал он в эфире Youtube-канала. По его мнению, цель состоит в том, чтобы внушить украинцам ложные ожидания. "Чтобы они продолжали быть вовлеченными в конфликт, чтобы западная общественность в целом поддерживала войну, и чтобы все деньги, ресурсы и жертвы, необходимые от всех на Западе, постоянно вкладывались в эту войну против России", — подытожил Берлетик. Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают разрешению конфликта, напрямую втягивают страны НАТО в ситуацию и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной мишенью для России. В Кремле заявляли, что снабжение Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

мировая экономика, украина, запад, москва, сергей лавров, нато, мид