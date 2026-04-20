Экс-премьер Украины предрек скорый конец Зеленскому - 20.04.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Украины предрек скорый конец Зеленскому

Азаров: Запад рассматривает Буданова в качестве замены Зеленскому

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Западные страны уже занимаются поиском преемника для Владимира Зеленского, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"Запад находится в процессе поиска замены Зеленскому, который себя изжил. Кроме негатива, его фигура для западных структур и их дела не приносит пользы. Даже если они хотят продолжать конфликт, им нужна более серьезная фигура, которая могла бы это дело на хорошем уровне продвигать. В этом плане Запад присматривается к Буданову*. Американцы тоже. Этот процесс запущен, он движется", — написал политик.
Об обязательности проведения выборов на Украине говорил в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и подчеркнул, что его популярность упала до четырех процентов.
После заявлений главы Соединенных Штатов Зеленский, чей срок пребывания на посту завершился 20 мая 2024-го, заявил, что готов организовать выборы, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Как отмечали в Кремле, пока нет смысла обсуждать слухи о потенциальных президентских выборах на Украине, идет обмен сообщениями в прессе, ссылаясь на различные источники.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
