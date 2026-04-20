На Украине выступили со срочным призывом в отношении России
На Украине выступили со срочным призывом в отношении России - 20.04.2026, ПРАЙМ
На Украине выступили со срочным призывом в отношении России
Украине следует как можно быстрее прекратить конфликт с Россией, чтобы остановить хаос и мародерство внутри страны, написала бывший пресс-секретарь Владимира... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T23:21+0300
2026-04-20T23:21+0300
2026-04-20T23:21+0300
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
владимир путин
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Украине следует как можно быстрее прекратить конфликт с Россией, чтобы остановить хаос и мародерство внутри страны, написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X."Чтобы восстановить страну и жизнь на Украине, нам всем нужно сделать все возможное, чтобы как можно скорее остановить этот конфликт", — отметила она.По ее мнению, заявления о том, что ситуация на Украине находится под контролем, являются проявлением невежества и безразличия к людям. Она также подчеркнула, что подобная риторика поддерживает тех, кто извлекает выгоду из человеческих страданий.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для урегулирования. Он отметил, что с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а ситуация на фронте "позитивная для нас".
украина
сша
украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, владимир путин
УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
На Украине выступили со срочным призывом в отношении России
Мендель: Украине необходимо срочно завершить конфликт с Россией