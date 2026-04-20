На Украине пришли в ярость после слов Зеленского о России

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X поделилась мнением о манипуляциях и неправде в заявлениях главы киевского режима. | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T23:31+0300

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X поделилась мнением о манипуляциях и неправде в заявлениях главы киевского режима. "Как человек, поддерживающий множество контактов в различных секторах украинской власти, мне трудно объяснить масштабы лжи, распространяемой нашим лидером каждый день. Практически каждое заявление содержит манипуляции или откровенную ложь о внешнеполитическом сотрудничестве и внутренних делах. Украина стала жертвой собственного выбора, сделанного семь лет назад", — написала она. Так Мендель прокомментировала высказывание главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна о том, что утверждения Зеленского о якобы подготовке России к атаке на страны Балтии не соответствуют реальности. Ранее президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном подробно разъяснил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Путин отметил, что западные политики регулярно устрашают своё население вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

