На Украине пришли в ярость после слов Зеленского о России
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X поделилась мнением о манипуляциях и неправде в заявлениях главы киевского режима. | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T23:31+0300
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X поделилась мнением о манипуляциях и неправде в заявлениях главы киевского режима. "Как человек, поддерживающий множество контактов в различных секторах украинской власти, мне трудно объяснить масштабы лжи, распространяемой нашим лидером каждый день. Практически каждое заявление содержит манипуляции или откровенную ложь о внешнеполитическом сотрудничестве и внутренних делах. Украина стала жертвой собственного выбора, сделанного семь лет назад", — написала она. Так Мендель прокомментировала высказывание главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна о том, что утверждения Зеленского о якобы подготовке России к атаке на страны Балтии не соответствуют реальности. Ранее президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном подробно разъяснил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Путин отметил, что западные политики регулярно устрашают своё население вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Мендель рассказала о манипуляциях и лжи в заявлениях Зеленского