ВМС Британии не задерживают подсанкционные суда, пишут СМИ

2026-04-20T02:58+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Военно-морской флот Британии не рискует задерживать подсанкционные суда и танкеры, якобы связанные с Россией, опасаясь многомиллионных расходов, которые повлечет их обслуживание и швартовка, утверждает британская газета Times. Ранее другая британская газета, Telegraph, со ссылкой на источники утверждала, что Великобритания не захватила ни одного танкера, перевозящего российскую нефть, так как опасается нарушить международные законы. "Королевский военно-морской флот не задерживал ни один из российских нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, из-за опасений, что стоимость швартовки и обслуживания судов может достигать десятков миллионов фунтов стерлингов", - пишет Times. В марте правительство Британии заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями страны и следующих транзитом через ее территориальные воды. В заявлении подчеркивалось, что мера затронет так называемый теневой флот, якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов. Как пишет Times, никаких операций не проводилось из-за спора в британском правительстве о том, где должны находиться суда после подобного задержания и какое ведомство будет оплачивать расходы. Посол России в Великобритании Андрей Келин ранее заявил РИА Новости, что пиратские планы Лондона по захвату танкеров являются грубым нарушением буквы и духа Конвенции ООН по морскому праву и что Лондон заплатит очень высокую цену за попытки захвата судов, связанных с РФ. В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого теневого флота в Евросоюзе выдумали, самой этой категории в праве нет.

