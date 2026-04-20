Израиль взрывает дома в приграничных ливанских поселениях, сообщил источник - 20.04.2026, ПРАЙМ
Израиль взрывает дома в приграничных ливанских поселениях, сообщил источник
00:00 20.04.2026 (обновлено: 00:06 20.04.2026)
 
Израиль взрывает дома в приграничных ливанских поселениях, сообщил источник

РИА Новости: израильская армия взрывает дома в приграничных ливанских поселениях

БЕЙРУТ, 19 апр — ПРАЙМ. Израильские военные взрывают дома путем минирования целых улиц в ливанских поселениях, расположенных вдоль границы на юге страны, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Армия противника пользуется десятидневным режимом прекращения огня и, нарушая его, минирует, а затем взрывает дома жителей деревень, расположенных вдоль южной границы", — сказал собеседник агентства.
По данным истсобеседника агентства, израильские военные минируют сразу целую улицу с домами обычных селян. По его словам, только в воскресенье подобные подрывы с полным уничтожением строений были произведены в поселениях Байда и Накура, а также на северных окраинах города Бинт-Джбейль.
Армия Израиля после вступления в четверг в силу режима прекращения огня опубликовала заявление с предупреждением к жителям ливанских пограничных поселений о недопустимости приближения к их деревням. Ливанские власти также рекомендовали жителям южного Ливана не торопиться с возвращением в свои деревни из соображений безопасности.
Ливанское национальное агентство NNA утверждает, что Израиль с четверга неоднократно нарушал режим прекращения огня, обстреливая из артиллерии ливанские поселения и нанося удары беспилотниками по транспортным средствам. Ливанское движение "Хезболлах", со своей стороны, соблюдает режим прекращения огня, при этом отмечая свою готовность нанести ответные удары по Израилю.
 
