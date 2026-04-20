В Харьковской области украинских нацгвардейцев перевели в штурмовики

2026-04-20T07:05+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Военнослужащих нацгвардии и военной полиции Украины перевели в штурмовики за отказ задерживать дезертиров в Волчанском районе Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Военнослужащих украинской военной полиции и нацгвардии Украины перевели в специализированное штурмовое подразделение", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что перевели военнослужащих, отказавшихся выдвигаться в Волчанский район для задержания украинских дезертиров.

