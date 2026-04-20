Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года - 20.04.2026, ПРАЙМ
Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года
Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года - 20.04.2026, ПРАЙМ
Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года
Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 110 рублей на акцию, сообщили в компании. | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T12:45+0300
2026-04-20T12:45+0300
акции
рынок
яндекс
россия
бизнес
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 110 рублей на акцию, сообщили в компании. "Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям часть чистой прибыли общества по результатам 2025 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам шести месяцев 2025 года в сумме 30 382 454 560 рублей), исходя из размера дивиденда - 110 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Отмечается, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 27 апреля 2026 года. Нидерландская Yandex N.V. в феврале 2024 года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс".
акции, рынок, яндекс, россия, бизнес
Акции, Рынок, Яндекс, РОССИЯ, Бизнес
12:45 20.04.2026
 
Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года

В "Яндексе" утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года в сумме 110 руб на акцию

Офис компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 110 рублей на акцию, сообщили в компании.
"Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям часть чистой прибыли общества по результатам 2025 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам шести месяцев 2025 года в сумме 30 382 454 560 рублей), исходя из размера дивиденда - 110 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 27 апреля 2026 года.
Нидерландская Yandex N.V. в феврале 2024 года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс".
 
АкцииРынокЯндексРОССИЯБизнес
 
 
