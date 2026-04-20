https://1prime.ru/20260420/yandeks-869304824.html

"Яндекс" заявил о возможном урегулировании спора с Jaguar Land Rover

"Яндекс" заявил о возможном урегулировании спора с Jaguar Land Rover - 20.04.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" заявил о возможном урегулировании спора с Jaguar Land Rover

"Яндекс" заявил в Суде по интеллектуальным правам (СИП) о возможности мирного урегулирования спора по своему иску к британскому автопроизводителю Jaguar Land... | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T18:56+0300

2026-04-20T18:56+0300

2026-04-20T18:56+0300

бизнес

яндекс

роспатент

яндекс.ровер

https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_0:133:2853:1738_1920x0_80_0_0_adb80f34da35ef0813d39db68f6ecb55.jpg

МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. "Яндекс" заявил в Суде по интеллектуальным правам (СИП) о возможности мирного урегулирования спора по своему иску к британскому автопроизводителю Jaguar Land Rover, поданному с целью устранить препятствия для регистрации брендов "Яндекс Ровер", Yandex Rover и Rover, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Сегодня в предварительном судебном заседании заявитель ходатайствовал об отложении заседания, ссылаясь на проведение переговоров с целью мирного урегулирования спора", - сказал собеседник агентства. Ранее в понедельник сообщалось, что СИП отложил слушания на 8 июня, но причина отложения не была известна. Иск поступил в суд в феврале. Истец просит прекратить правовую охрану на территории России 42 товарных знаков ответчика вследствие их неиспользования. Ранее "Яндекс" подал в Роспатент заявки на регистрацию трех своих обозначений в качестве товарных знаков, но ведомство уведомило его, что они сходны с товарными знаками британской компании "в отношении соответствующих однородных товарных/услуговых позиций". В декабре СИП по заявлению "Яндекса" в качестве обеспечительных мер запретил Роспатенту выносить решение по заявкам "Яндекса" до рассмотрения этого иска об аннулировании в России брендов Jaguar Land Rover. Среди конкурирующих товарных знаков Jaguar Land Rover пять международных – Land Rover, Range Rover, Rover 75, Road Rover, Land Rover G4 Challenge – и 37 российских со словесными элементами Land Rover, Rover, Range Rover, "Лэнд Ровер", Jaguar Land Rover Experience, Land Rover Finance и другие.

https://1prime.ru/20260420/rossiya-869302027.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, яндекс, роспатент, яндекс.ровер