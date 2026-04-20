https://1prime.ru/20260420/yaponiya-869290314.html
В Японии не зафиксировали нештатных ситуаций на АЭС после землетрясения
2026-04-20T13:35+0300
энергетика
общество
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867004415_0:126:2480:1521_1920x0_80_0_0_782c1d6df96e12ecec24c0f164660256.jpg
ТОКИО, 20 апр – ПРАЙМ. Нештатных ситуаций на АЭС и ядерных объектах после землетрясения в Японии не зафиксировано, заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь правительства Минору Кихара. "Мы не получали сообщений о том, что на ядерных объектах в районе эпицентра из-за землетрясения или цунами возникли нештатные ситуации", - сказал Кихара. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эвакуация объявлена более чем для 156 тысяч человек в пяти префектурах Японии.
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867004415_142:0:2339:1648_1920x0_80_0_0_d08afac6c23e8381e5c27b7c48525451.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
