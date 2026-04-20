https://1prime.ru/20260420/yaponiya-869290314.html

В Японии не зафиксировали нештатных ситуаций на АЭС после землетрясения

2026-04-20T13:35+0300

ТОКИО, 20 апр – ПРАЙМ. Нештатных ситуаций на АЭС и ядерных объектах после землетрясения в Японии не зафиксировано, заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь правительства Минору Кихара. "Мы не получали сообщений о том, что на ядерных объектах в районе эпицентра из-за землетрясения или цунами возникли нештатные ситуации", - сказал Кихара. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эвакуация объявлена более чем для 156 тысяч человек в пяти префектурах Японии.

