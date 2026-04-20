В Японии не зафиксировали нештатных ситуаций на АЭС после землетрясения - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260420/yaponiya-869290314.html
В Японии не зафиксировали нештатных ситуаций на АЭС после землетрясения
ТОКИО, 20 апр – ПРАЙМ. Нештатных ситуаций на АЭС и ядерных объектах после землетрясения в Японии не зафиксировано, заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь правительства Минору Кихара. "Мы не получали сообщений о том, что на ядерных объектах в районе эпицентра из-за землетрясения или цунами возникли нештатные ситуации", - сказал Кихара. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эвакуация объявлена более чем для 156 тысяч человек в пяти префектурах Японии.
13:35 20.04.2026
 
В Японии не зафиксировали нештатных ситуаций на АЭС после землетрясения

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Флаг Японии. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 20 апр – ПРАЙМ. Нештатных ситуаций на АЭС и ядерных объектах после землетрясения в Японии не зафиксировано, заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь правительства Минору Кихара.
"Мы не получали сообщений о том, что на ядерных объектах в районе эпицентра из-за землетрясения или цунами возникли нештатные ситуации", - сказал Кихара.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.
Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Эвакуация объявлена более чем для 156 тысяч человек в пяти префектурах Японии.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала