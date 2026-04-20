ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 4,7 миллиардов рублей

ЦБ с расчетами 17 апреля продал юани на внутреннем рынке на 4,7 млрд рублей
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Объем продажи юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 17 апреля составил 4,7 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не будет проводить их вплоть до 1 июля. При возобновлении операций объем отложенных покупок или продаж за этот период будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть.
В свою очередь Банк России в конце декабря анонсировал, что в первом полугодии 2026 года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 4,62 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.
Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.