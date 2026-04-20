Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня в понедельник снизился до 11,01 рубля - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260420/yuan-869290993.html
Курс юаня в понедельник снизился до 11,01 рубля
2026-04-20T14:20+0300
рынок
рф
антон силуанов
псб
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9457a0f390059e7a8b5c950d54fcf273.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5d3c85dfa89be24e4fbc949f9cfb9ab8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
14:20 20.04.2026
 
Мосбиржа: курс юаня на 13.42 снижается на 10 копеек до 11,01 рубля

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в понедельник опять падает – в район отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск снижается на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,01 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,00-11,10 рубля.
"Рубль снял техническую перекупленность во второй половине прошлой недели, поэтому продолжает укрепление", - считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
При этом заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о намерении в более сжатые сроки вернуться к бюджетному правилу, то есть в данном случае начать покупки валюты на открытом рынке в Фонд национального благосостояния, не сильно повлияло на курс рубля на прошлой неделе, отмечает он.
В краткосрочной перспективе стоит рассчитывать на стабилизацию курса в середине диапазона 10,8-11,3 рубля за юань, полагает Денис Попов из ПСБ.
"В ожидании возобновления операций Минфина участники рынка могут локально увеличить спрос на валюту, но экспортёры, скорее всего, не дадут заметно сдвинуть ее курсы вверх, а к концу месяца увеличат предложение валюты под крупные налоговые выплаты, тем самым сохраняя риск дополнительного укрепления рубля", - резюмирует он.
 
РынокРФАнтон СилуановПСБМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала