Курс юаня в понедельник снизился до 11,01 рубля

Курс китайской валюты в понедельник опять падает – в район отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи.

2026-04-20T14:20+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в понедельник опять падает – в район отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск снижается на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,01 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,00-11,10 рубля. "Рубль снял техническую перекупленность во второй половине прошлой недели, поэтому продолжает укрепление", - считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". При этом заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о намерении в более сжатые сроки вернуться к бюджетному правилу, то есть в данном случае начать покупки валюты на открытом рынке в Фонд национального благосостояния, не сильно повлияло на курс рубля на прошлой неделе, отмечает он. В краткосрочной перспективе стоит рассчитывать на стабилизацию курса в середине диапазона 10,8-11,3 рубля за юань, полагает Денис Попов из ПСБ. "В ожидании возобновления операций Минфина участники рынка могут локально увеличить спрос на валюту, но экспортёры, скорее всего, не дадут заметно сдвинуть ее курсы вверх, а к концу месяца увеличат предложение валюты под крупные налоговые выплаты, тем самым сохраняя риск дополнительного укрепления рубля", - резюмирует он.

