Курс юаня падает к рублю в понедельник - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260420/yuan-869298296.html
Курс юаня падает к рублю в понедельник
Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник опять падает – в район 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 20.04.2026, ПРАЙМ
экономика
рынок
торги
сша
антон силуанов
минфин
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник опять падает – в район 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.27 мск снижался на 11 копеек (-1%), до 11,01 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,0-11,1 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,34 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,02 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в понедельник вернулся к привычному тренду последних недель и снижается к психологическому уровню 11 рублей за юань. "Рубль, у которого прямой нефтекурсовой зависимости в нынешней конфигурации нет, на нефтяную волатильность почти не реагирует. Движение цены марки Brent в диапазоне 89–97 долларов за четыре торговых дня - показательный пример того, как рынок оценивает геополитическую премию, которая может рассыпаться и восстановиться в течение нескольких часов. Главный регуляторный фактор для рубля - вопрос о досрочном возобновлении операций Минфина на рынке в рамках бюджетного правила - остаётся неразрешённым", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,55% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,5% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.24 мск росла на 3,9%, до 93,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,2 пункта. Прогнозы По оценкам Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", до появления новых вводных по действиям Минфина на валютном рынке курс может двигаться вблизи 11,00-11,25 рубля за юань. Рабочий диапазон на ближайшие дни - 75,5-78 рублей за доллар при тяготении к его середине, говорит Силаев из УК "Альфа-капитал". Как заявлял на прошлой неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов, что правительство до июля определится с вопросом о досрочном возобновлении операций Минфина по бюджетному правилу. Таким образом, ведомство может вернуться на рынок с покупкой валюты в Фонд национального благосостояния. "Нижнюю планку по-прежнему держат юаневый профицит и продажи валюты со стороны ЦБ, верхнюю формирует нарастающая конкретность анонса Силуанова о досрочном возврате бюджетного правила. Если Минфин примет официальное решение до конца недели, первая реакция будет быстрой и направленной вверх по доллару. Пятничное заседание ЦБ добавит второй вектор: снижение ставки само по себе уже учтено, но любой намёк на ускоренный темп смягчения снизит привлекательность рублёвых активов", - добавляет Силаев.
https://1prime.ru/20260420/zoloto-869298023.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика, Рынок, Торги, США, Антон Силуанов, Минфин, УК Альфа-Капитал
Курс юаня падает к рублю в понедельник

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник опять падает – в район 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.27 мск снижался на 11 копеек (-1%), до 11,01 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,0-11,1 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,34 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,02 рубля.
Рубль на подъеме
Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в понедельник вернулся к привычному тренду последних недель и снижается к психологическому уровню 11 рублей за юань.
"Рубль, у которого прямой нефтекурсовой зависимости в нынешней конфигурации нет, на нефтяную волатильность почти не реагирует. Движение цены марки Brent в диапазоне 89–97 долларов за четыре торговых дня - показательный пример того, как рынок оценивает геополитическую премию, которая может рассыпаться и восстановиться в течение нескольких часов. Главный регуляторный фактор для рубля - вопрос о досрочном возобновлении операций Минфина на рынке в рамках бюджетного правила - остаётся неразрешённым", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,55% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,5% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.24 мск росла на 3,9%, до 93,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,2 пункта.
Прогнозы
По оценкам Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", до появления новых вводных по действиям Минфина на валютном рынке курс может двигаться вблизи 11,00-11,25 рубля за юань.
Рабочий диапазон на ближайшие дни - 75,5-78 рублей за доллар при тяготении к его середине, говорит Силаев из УК "Альфа-капитал".
Как заявлял на прошлой неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов, что правительство до июля определится с вопросом о досрочном возобновлении операций Минфина по бюджетному правилу. Таким образом, ведомство может вернуться на рынок с покупкой валюты в Фонд национального благосостояния.
"Нижнюю планку по-прежнему держат юаневый профицит и продажи валюты со стороны ЦБ, верхнюю формирует нарастающая конкретность анонса Силуанова о досрочном возврате бюджетного правила. Если Минфин примет официальное решение до конца недели, первая реакция будет быстрой и направленной вверх по доллару. Пятничное заседание ЦБ добавит второй вектор: снижение ставки само по себе уже учтено, но любой намёк на ускоренный темп смягчения снизит привлекательность рублёвых активов", - добавляет Силаев.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Золотой запас ЦБ опустился до значений весны 2022 года
16:33
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала