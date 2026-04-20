Курс юаня падает к рублю в понедельник

Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник опять падает – в район 11 рублей, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник опять падает – в район 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.27 мск снижался на 11 копеек (-1%), до 11,01 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,0-11,1 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,34 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,02 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в понедельник вернулся к привычному тренду последних недель и снижается к психологическому уровню 11 рублей за юань. "Рубль, у которого прямой нефтекурсовой зависимости в нынешней конфигурации нет, на нефтяную волатильность почти не реагирует. Движение цены марки Brent в диапазоне 89–97 долларов за четыре торговых дня - показательный пример того, как рынок оценивает геополитическую премию, которая может рассыпаться и восстановиться в течение нескольких часов. Главный регуляторный фактор для рубля - вопрос о досрочном возобновлении операций Минфина на рынке в рамках бюджетного правила - остаётся неразрешённым", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,55% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,5% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.24 мск росла на 3,9%, до 93,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,2 пункта. Прогнозы По оценкам Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", до появления новых вводных по действиям Минфина на валютном рынке курс может двигаться вблизи 11,00-11,25 рубля за юань. Рабочий диапазон на ближайшие дни - 75,5-78 рублей за доллар при тяготении к его середине, говорит Силаев из УК "Альфа-капитал". Как заявлял на прошлой неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов, что правительство до июля определится с вопросом о досрочном возобновлении операций Минфина по бюджетному правилу. Таким образом, ведомство может вернуться на рынок с покупкой валюты в Фонд национального благосостояния. "Нижнюю планку по-прежнему держат юаневый профицит и продажи валюты со стороны ЦБ, верхнюю формирует нарастающая конкретность анонса Силуанова о досрочном возврате бюджетного правила. Если Минфин примет официальное решение до конца недели, первая реакция будет быстрой и направленной вверх по доллару. Пятничное заседание ЦБ добавит второй вектор: снижение ставки само по себе уже учтено, но любой намёк на ускоренный темп смягчения снизит привлекательность рублёвых активов", - добавляет Силаев.

