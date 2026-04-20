В Забайкалье отменили все междугородние рейсы из-за снегопадов
В Забайкалье отменили все междугородние рейсы из-за снегопадов - 20.04.2026, ПРАЙМ
В Забайкалье отменили все междугородние рейсы из-за снегопадов
Все междугородние рейсы в Забайкалье отменили из-за метели и снегопадов, сообщает минтранс региона. | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T01:00+0300
2026-04-20T01:00+0300
2026-04-20T01:00+0300
МАГАДАН, 20 апр - ПРАЙМ. Все междугородние рейсы в Забайкалье отменили из-за метели и снегопадов, сообщает минтранс региона.
Ранее дорожники официально закрыли движение для всех видов транспортных средств на участке ФАД А-350 "Чита - Забайкальск". Там идет эвакуация застрявших на автодороге водителей и пассажиров. Спасатели предупредили о снегопадах и метелях в регионе.
"Все междугородние автобусные рейсы отменены в регионе из-за обильного снегопада и сохраняющейся сложной обстановки на дорогах. Запрет на выезд в рейсы, как ожидается, сохранится до обеда 20 апреля", - говорится в сообщении.
бизнес, россия, забайкалье
Бизнес, РОССИЯ, Забайкалье
В Забайкалье отменили все междугородние рейсы из-за снегопадов
В Забайкалье отменили все междугородние рейсы из-за метели и снегопадов
МАГАДАН, 20 апр - ПРАЙМ. Все междугородние рейсы в Забайкалье отменили из-за метели и снегопадов, сообщает минтранс региона.
Ранее дорожники официально закрыли движение для всех видов транспортных средств на участке ФАД А-350 "Чита - Забайкальск". Там идет эвакуация застрявших на автодороге водителей и пассажиров. Спасатели предупредили о снегопадах и метелях в регионе.
"Все междугородние автобусные рейсы отменены в регионе из-за обильного снегопада и сохраняющейся сложной обстановки на дорогах. Запрет на выезд в рейсы, как ожидается, сохранится до обеда 20 апреля", - говорится в сообщении.