В Забайкалье отменили все междугородние рейсы из-за снегопадов

В Забайкалье отменили все междугородние рейсы из-за снегопадов - 20.04.2026, ПРАЙМ

В Забайкалье отменили все междугородние рейсы из-за снегопадов

Все междугородние рейсы в Забайкалье отменили из-за метели и снегопадов, сообщает минтранс региона. | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T01:00+0300

2026-04-20T01:00+0300

2026-04-20T01:00+0300

МАГАДАН, 20 апр - ПРАЙМ. Все междугородние рейсы в Забайкалье отменили из-за метели и снегопадов, сообщает минтранс региона. Ранее дорожники официально закрыли движение для всех видов транспортных средств на участке ФАД А-350 "Чита - Забайкальск". Там идет эвакуация застрявших на автодороге водителей и пассажиров. Спасатели предупредили о снегопадах и метелях в регионе. "Все междугородние автобусные рейсы отменены в регионе из-за обильного снегопада и сохраняющейся сложной обстановки на дорогах. Запрет на выезд в рейсы, как ожидается, сохранится до обеда 20 апреля", - говорится в сообщении.

забайкалье

бизнес, россия, забайкалье