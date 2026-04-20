В Забайкалье начали эвакуацию застрявших из-за снегопада людей

Спасатели приступили к эвакуации застрявших из-за снегопада на трассе "Чита – Забайкальск" людей, сообщает правительство региона.

2026-04-20T01:00+0300

МАГАДАН, 20 апр - ПРАЙМ. Спасатели приступили к эвакуации застрявших из-за снегопада на трассе "Чита – Забайкальск" людей, сообщает правительство региона. Ранее дорожники официально закрыли движение для всех видов транспортных средств на участке ФАД А-350 "Чита - Забайкальск". Спасатели предупредили о снегопадах и метелях в регионе. "В связи с сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями и снежными перемётами проводится эвакуация граждан, находящихся в заторе 302-м километре автодороги А-350 "Чита – Забайкальск"... В пункте временного размещения, развернутом на станции Степь в Оловяннинском округе, размещены 49 человек, со стороны Борзи 16 человек приняли решение разместиться в ПВР", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели также добрались до пяти автобусов, застрявших у станции Бырка, людям доставили продукты, воду, топливо.

бизнес, россия, общество