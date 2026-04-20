https://1prime.ru/20260420/zabajkale-869278692.html
В Забайкалье начали эвакуацию застрявших из-за снегопада людей
В Забайкалье начали эвакуацию застрявших из-за снегопада людей - 20.04.2026, ПРАЙМ
В Забайкалье начали эвакуацию застрявших из-за снегопада людей
Спасатели приступили к эвакуации застрявших из-за снегопада на трассе "Чита – Забайкальск" людей, сообщает правительство региона.
2026-04-20T01:00+0300
2026-04-20T01:00+0300
2026-04-20T01:00+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869278692.jpg?1776636041
МАГАДАН, 20 апр - ПРАЙМ. Спасатели приступили к эвакуации застрявших из-за снегопада на трассе "Чита – Забайкальск" людей, сообщает правительство региона.
Ранее дорожники официально закрыли движение для всех видов транспортных средств на участке ФАД А-350 "Чита - Забайкальск". Спасатели предупредили о снегопадах и метелях в регионе.
"В связи с сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями и снежными перемётами проводится эвакуация граждан, находящихся в заторе 302-м километре автодороги А-350 "Чита – Забайкальск"... В пункте временного размещения, развернутом на станции Степь в Оловяннинском округе, размещены 49 человек, со стороны Борзи 16 человек приняли решение разместиться в ПВР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели также добрались до пяти автобусов, застрявших у станции Бырка, людям доставили продукты, воду, топливо.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество
В Забайкалье начали эвакуацию застрявших из-за снегопада людей
Спасатели приступили к эвакуации застрявших на трассе "Чита – Забайкальск" людей
МАГАДАН, 20 апр - ПРАЙМ. Спасатели приступили к эвакуации застрявших из-за снегопада на трассе "Чита – Забайкальск" людей, сообщает правительство региона.
Ранее дорожники официально закрыли движение для всех видов транспортных средств на участке ФАД А-350 "Чита - Забайкальск". Спасатели предупредили о снегопадах и метелях в регионе.
"В связи с сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями и снежными перемётами проводится эвакуация граждан, находящихся в заторе 302-м километре автодороги А-350 "Чита – Забайкальск"... В пункте временного размещения, развернутом на станции Степь в Оловяннинском округе, размещены 49 человек, со стороны Борзи 16 человек приняли решение разместиться в ПВР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели также добрались до пяти автобусов, застрявших у станции Бырка, людям доставили продукты, воду, топливо.