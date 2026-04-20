https://1prime.ru/20260420/zelenskiy-869282251.html

"Потерял дар речи": журналист рассказал о провале Зеленского во Львове

2026-04-20T07:26+0300

общество

швеция

владимир зеленский

украина

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Отказ от рукопожатия с Владимиром Зеленским королем Швеции Карлом XVI Густавом во время его визита в Украину стал большим унижением для главы киевского режима, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Комик потерял дар речи, когда шведский король оставил его в дурацком положении, отказавшись пожать ему руку. Слухи о том, что король не любит этого маленького актера и был недоволен тем, что правительство отправило его в Киев, похоже, оказались правдой", — отметил он.В пятницу король Швеции вместе с министром иностранных дел Марией Мальмер Стенергард прибыли с визитом в Украину. Мэр Львова Андрей Садовой в приветственной речи ошибочно назвал короля "Вашей чрезвычайностью" вместо "Ваше высочество". Позже он признал свою ошибку.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

