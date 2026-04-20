Произошедшее на встрече Зеленского и Мерца потрясло журналиста - 20.04.2026, ПРАЙМ
Произошедшее на встрече Зеленского и Мерца потрясло журналиста
23:15 20.04.2026
 
Произошедшее на встрече Зеленского и Мерца потрясло журналиста

Боуз: итоги переговоров Зеленского и Мерца показали нежелание ФРГ к миру

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Итоги переговоров канцлера ФРГ Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским в Берлине свидетельствуют о том, что Германия не демонстрирует стремления к мирному урегулированию и игнорирует исторические уроки, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Затягивание страны в украинский конфликт на фоне упадка ее экономики и общества представляет собой опасную эскалацию, которая подпитывает бесконечное противостояние вместо того, чтобы стремиться к мирному урегулированию", — написал он в соцсети X.
По словам журналиста, Берлин вместо того, чтобы делать упор на переговоры ради прекращения конфликта, направляет десятки миллиардов евро на его продолжение, несмотря на то что положение Киева становится все более безнадежным.
"Конечно, самая серьезная угроза заключается в том, что это чревато более широкой эскалацией, и все это напоминает тот самый милитаризм, от которого Германия должна была отказаться после 1945 года", — заключил он.
Во вторник в Берлине состоялись переговоры Зеленского и Мерца в рамках германо-украинских межправительственных консультаций. По итогам встречи канцлер сообщил о достижении договоренностей о стратегическом партнерстве и дальнейшем развитии взаимодействия в сфере обороны и восстановления Украины.
Кроме того, на совместной пресс-конференции Зеленский вновь заявил о необходимости принятия Украины в Евросоюз, подчеркнув, что Киев не устраивает "демоверсия" членства в ЕС и НАТО.
Москва считает, что поставки вооружений на Украину препятствуют урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с боеприпасами для Киева станут законной целью для армии. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада мешает переговорам и ведет к негативным последствиям.
