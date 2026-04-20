Зеленского унизили за дерзкую выходку в адрес России

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью ERR заявил, что утверждения Владимира Зеленского о якобы планах России атаковать страны... | 20.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью ERR заявил, что утверждения Владимира Зеленского о якобы планах России атаковать страны Балтии не соответствуют действительности. "Подобные заявления не соответствуют данным нашей разведки, нашей оценке угроз. Мы не видим, чтобы Россия мобилизовывала свои силы или готовилась к военному нападению на НАТО или страны Балтии", — заявил он. Председатель комитета по внешнеполитическим вопросам парламента Марко Михкельсон также высказал критику в адрес высказываний Зеленского. "Как будто показывает пальцем в сторону Европы. Мол, смотрите, если мы каким-то образом окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы, или, в основном, страны Балтии, что, конечно, не радует", — отметил политик. Он добавил, что даже если у Киева есть информация о подготовке нападения, её следует передавать союзникам, а не обнародовать через прессу. Кроме того, Зеленский "подрывает доверие" к пятой статье НАТО, заключил Михкельсон. За день до этого глава киевского режима утверждал, что в России якобы накладывают ограничения на ряд социальных сетей в связи с подготовкой к возможной мобилизации для ограниченных действий на других направлениях, включая страны Балтии. Президент России Владимир Путин ранее в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном подробно пояснял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакой необходимости. Путин отметил, что западные политики систематически запугивают своё население так называемой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

