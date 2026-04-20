Запасы золота в международных резервах России за март снизились на 0,27% - 20.04.2026, ПРАЙМ
Запасы золота в международных резервах России за март снизились на 0,27%
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за март 2026 года снизились на 0,27% (-6,2 тонны) и на 1 апреля составляли 74,1 миллиона унций (2304,77...
16:13 20.04.2026
 
Запасы золота в международных резервах России за март снизились на 0,27%

ЦБ: запасы золота в российских резервах за март снизились на 0,27%, до 2305 тонн

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за март 2026 года снизились на 0,27% (-6,2 тонны) и на 1 апреля составляли 74,1 миллиона унций (2304,77 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
При этом, стоимость золота в резервах за март 2026 года снизилась на 13,03% - до 333,968 миллиарда долларов на 1 апреля с 384,025 миллиарда долларов на 1 марта, доля золота в международных резервах также снизилась - до 44,59% с 47,45%.
Запасы золота в ЦБ РФ за 2025 год снизились на 0,27%, а стоимость золота в резервах за весь год выросла на 66,85% с 195,707 миллиарда долларов на начало 2025 года, доля золота в международных резервах увеличилась за год до 43,26% с 32,13%.
В 2024-2023 годах физические запасы монетарного золота в международных резервах РФ не менялись - 75,0 миллиона унций (2332,76 тонны).
По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли, до 2298,547 тонны.
