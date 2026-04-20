Золотой запас ЦБ опустился до значений весны 2022 года

2026-04-20T16:33+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Величина золотых резервов ЦБ РФ опустилась до значений весны 2022 года в 74,1 миллиона тройских унций, тем самым Россия уступила пятое место по золотому запасу Китаю, следует из данных национальных регуляторов, проанализированных РИА Новости. Золотой запас ЦБ РФ сокращается третий месяц подряд: в январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале – еще на 200 тысяч и на такую же сумму - в марте. В результате в хранилищах ЦБ оказалось 74,1 миллиона тройских унций золота – столько же было в марте 2022 года. Таким образом, Россия стала шестой в мире по золотому запасу, уступая США, Германии, Италии, Франции и Китаю.

