Золотой запас ЦБ опустился до значений весны 2022 года - 20.04.2026, ПРАЙМ
Золотой запас ЦБ опустился до значений весны 2022 года
16:33 20.04.2026
 
Золотой запас ЦБ опустился до значений весны 2022 года

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Величина золотых резервов ЦБ РФ опустилась до значений весны 2022 года в 74,1 миллиона тройских унций, тем самым Россия уступила пятое место по золотому запасу Китаю, следует из данных национальных регуляторов, проанализированных РИА Новости.
Золотой запас ЦБ РФ сокращается третий месяц подряд: в январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале – еще на 200 тысяч и на такую же сумму - в марте. В результате в хранилищах ЦБ оказалось 74,1 миллиона тройских унций золота – столько же было в марте 2022 года.
Таким образом, Россия стала шестой в мире по золотому запасу, уступая США, Германии, Италии, Франции и Китаю.
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
ЦБ сообщил о снижении средств физлиц в банках
17 апреля, 11:21
 
