Экспорт масел и шротов на Ближний Восток в марте достиг максимума
"Агроэкспорт": экспорт масел на Ближний Восток в марте вырос до 300 тысяч тонн
© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкЛиния разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Экспорт российских масел и шротов на Ближний Восток (без учета Ирана) в марте увеличился на 53% в месячном выражении и 57% в годовом, до 300 тысяч тонн, что стало максимальным месячным значением за всю историю наблюдений, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".
"Поставки основных отечественных масел и шротов в страны Ближнего Востока (без учета Ирана) в марте превысили 300 тысяч тонн (+53% к февралю, +57% к аналогичному периоду прошлого года), что стало максимальным месячным значением за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бенефициаром закупок масел и шротов стала Турция, занимающая 82% от всего объема поставок.
"Помимо Турции, спрос на отечественное масло и шрот вырос практически во всех государствах региона: например, поставки в Саудовскую Аравию в натуральном выражении увеличились от месяца к месяцу на 59%, в Израиль на 2%, в Ливан на 126%, в ОАЭ на 25%, в Иорданию на 46%. Впервые за длительное время проведены отгрузки в Ирак, который законтрактовал нерафинированное подсолнечное масло", - добавляют аналитики "Агроэкспорта".
Страны Ближнего Востока частично диверсифицируют импортный портфель, на фоне геополитической турбулентности, из-за чего Россия может нарастить присутствие в регионе со своей масложировой продукции, отметили в центре.