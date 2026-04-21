Продажи автомобилей премиум-сегмента в России выросли на 36 процентов

2026-04-21T13:08+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей премиум-сегмента в России по итогам первого квартала 2026 года составили 29,1 тысячи единиц, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило агентство "Автостат". "По итогам первого квартала 2026 года в нашей стране было реализовано 29 105 новых машин премиум-сегмента... это на 36,1% больше, чем за три месяца прошлого года", - говорится в сообщении. Как отметил замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин, доля премиального сегмента на российском авторынке за год выросла 8,7% - до 11%. "Премиум-сегмент вырос заметно сильнее всего рынка, который прибавил лишь 7,3%", - рассказал он. Самой популярной маркой в данном сегменте стал китайский Exeed, чьи продажи составили 3 992 единицы, это на 11,5% больше, чем за три месяца 2025 года. Второе место с результатом 3 873 проданные машины заняла китайская марка BMW (+91,3%), а третье - китайский Tank (3 628 штук; -14,8%). Лидером продаж среди моделей стал кроссовер Voyah Free (2 466 штук), который сместил с первого места Tank 300 (2 108 штук), лидировавший по итогам января-февраля.

