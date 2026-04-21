Продажи легковушек с пробегом в России в I квартале выросли на 4,6 процента
2026-04-21T09:28+0300
бизнес
россия
toyota
kia
hyundai
lada niva legend
toyota camry
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первого квартала текущего года выросли на 4,6% в годовом выражении и составили 1,32 миллиона единиц, сообщило агентство "Автостат". "Что касается итогов первого квартала 2025 года, то за это время россияне стали обладателями 1 миллиона 324 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 4,6% больше, чем за три месяца прошлого года", - говорится в сообщении. При этом в марте реализация подержанных легковушек выросла 6% к марту прошлого года и составила 475 тысяч машин. Самой популярной маркой по итогам первых трех месяцев текущего года стала отечественная Lada с результатом 313,7 тысячи проданных экземпляров. Это на 7,3% меньше, чем годом ранее. Следом идут японская марка Toyota (134,5 тысячи; +7,5%) и южнокорейская KIA (75,2 тысячи; +11,3%). Замыкают пятерку лидеров по продажам Hyundai (73,6 тысячи; +11,8%) и Nissan (59,8 тысячи; +8,8%). Лидерами модельного рейтинга стала KIA Rio (27,3 тысячи машин; +13,6%) и Hyundai Solaris (26,8 тысячи; +12,8%), затем идут Lada 2107 (25,4 тысячи; - 19,7%), а также Lada 4x4 "Нива" (24,1 тысячи; +4,1%) и Ford Focus (23,5 тысячи автомобилей; +3,4%).
Бизнес, РОССИЯ, Toyota, Kia, Hyundai, Lada Niva Legend, Toyota Camry
