https://1prime.ru/20260421/birzha-869343027.html

Биржи в Европе закрылись снижением

Биржи в Европе закрылись снижением - 21.04.2026, ПРАЙМ

Биржи в Европе закрылись снижением

Основные фондовые индексы Европы во вторник снизились на 0,6-1% из-за перебоев в поставках энергоносителей на фоне возобновления блокировки Ормузского пролива,...

2026-04-21T22:47+0300

2026-04-21T22:47+0300

2026-04-21T22:47+0300

экономика

рынок

сша

европа

ормузский пролив

dax

ецб

https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снизились на 0,6-1% из-за перебоев в поставках энергоносителей на фоне возобновления блокировки Ормузского пролива, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,05% - до 10 498,09 пункта, французский CAC 40 снизился на 1,14%, до 8 235,72 пункта, а немецкий DAX сократился на 0,60%, до 24 270,87 пункта. Ранее во вторник Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликовал данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии, который, по данным института, в апреле упал до минимальных с 2022 года минус 17,2 пункта после минус 0,5 пункта в марте. Аналитики связали негативную динамику европейских бирж с возможным ростом инфляции в Европе из-за увеличения стоимости энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. "Я думаю, что на европейских рынках, скорее всего, произойдет более значительный рост инфляции, что, вероятно, приведет к повышению процентных ставок ЕЦБ", - сказал агентству Рейтер главный аналитик рынка в IG Group Крис Бошамп (Chris Beauchamp).

сша

европа

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, европа, ормузский пролив, dax, ецб