Биржи в Европе закрылись снижением
Основные фондовые индексы Европы во вторник снизились на 0,6-1% из-за перебоев в поставках энергоносителей на фоне возобновления блокировки Ормузского пролива,... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T22:47+0300
экономика
рынок
сша
европа
ормузский пролив
dax
ецб
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снизились на 0,6-1% из-за перебоев в поставках энергоносителей на фоне возобновления блокировки Ормузского пролива, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,05% - до 10 498,09 пункта, французский CAC 40 снизился на 1,14%, до 8 235,72 пункта, а немецкий DAX сократился на 0,60%, до 24 270,87 пункта.
Ранее во вторник Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликовал данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии, который, по данным института, в апреле упал до минимальных с 2022 года минус 17,2 пункта после минус 0,5 пункта в марте.
Аналитики связали негативную динамику европейских бирж с возможным ростом инфляции в Европе из-за увеличения стоимости энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
"Я думаю, что на европейских рынках, скорее всего, произойдет более значительный рост инфляции, что, вероятно, приведет к повышению процентных ставок ЕЦБ", - сказал агентству Рейтер главный аналитик рынка в IG Group Крис Бошамп (Chris Beauchamp).
