Нефть дорожает на фоне ожидания новостей с Ближнего Востока
2026-04-21T19:18+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1% во вторник вечером, инвесторы находятся в ожидании новостей относительно конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.10 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,2% относительно предыдущего закрытия - до 96,63 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 88,53 доллара. Мировые рынки находятся в ожидании новостей с Ближнего Востока. Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта запланирован на 22 апреля в Исламабаде. "Либо мы сдвинемся в сторону некоторого смягчения напряженности, либо ситуация перерастет в более длительный кризис, особенно в сфере энергоснабжения. В ближайшие 24 часа рынок будет чрезвычайно чувствителен к любым новостям", - цитирует агентство Блумберг исследователя-стратега Pepperstone Group Дилинь Ву (Dilin Wu). В среду будет опубликована еженедельная статистика о запасах сырья в США. Ожидается, что за неделю по 17 апреля показатель сократился на 1 миллион баррелей.
https://1prime.ru/20260421/zelenskiy-869335756.html
Зеленский утверждает, что Украина отремонтировала нефтепровод "Дружба"