Нефть дорожает на фоне ожидания новостей с Ближнего Востока - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260421/bloomberg-869338230.html
Нефть дорожает на фоне ожидания новостей с Ближнего Востока
2026-04-21T19:18+0300
экономика
рынок
торги
ближний восток
сша
иран
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868241019_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_330b501788a339386b23dfcea9329326.jpg
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868241019_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_12e72a8702cb9683e2000a25ef8581d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Нефть дорожает на фоне ожидания новостей с Ближнего Востока

Bloomberg: мировые цены на нефть растут на 1%, инвесторы ждут новостей с Ближнего Востока

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Нефтяная качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1% во вторник вечером, инвесторы находятся в ожидании новостей относительно конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.10 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,2% относительно предыдущего закрытия - до 96,63 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 88,53 доллара.
Мировые рынки находятся в ожидании новостей с Ближнего Востока. Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта запланирован на 22 апреля в Исламабаде.
"Либо мы сдвинемся в сторону некоторого смягчения напряженности, либо ситуация перерастет в более длительный кризис, особенно в сфере энергоснабжения. В ближайшие 24 часа рынок будет чрезвычайно чувствителен к любым новостям", - цитирует агентство Блумберг исследователя-стратега Pepperstone Group Дилинь Ву (Dilin Wu).
В среду будет опубликована еженедельная статистика о запасах сырья в США. Ожидается, что за неделю по 17 апреля показатель сократился на 1 миллион баррелей.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Зеленский утверждает, что Украина отремонтировала нефтепровод "Дружба"
18:07
 
ЭкономикаРынокТоргиБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала